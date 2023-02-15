妊娠糖尿病｜巴西驚誕巨嬰皆因媽媽患糖尿？營養失衡風險高

「自己的BB長得肥肥白白」，相信這是大多數父母的盼望，但其實嬰兒長得過份肥胖，不但可能危害自身健康，更會影響分娩、危及媽媽的性命。近日，巴西一名27歲孕婦在醫院誕下一重7.3公斤（18磅）的男巨嬰，此重量更打破了當地紀錄。醫生表示巨嬰的出現源於母親患有一病，分娩過程十分危險，幸好現時母子平安，就此感到高興和感恩。



綜合外媒報道，在一月十八日，巴西一名 27歲孕婦Cleidiane Santos dos Santos在Padre Colombo醫院剖腹產子，男嬰體程重達達18磅（7.3公斤），身高接近60cm，體型跟9個月的嬰兒無異。

誕下巨嬰被醫生揭其母患有一病

主診醫生Artemisia Pessoa表示，她誕下巨嬰全因患有糖尿病所致。他形容這情況是十分危險，幸好現時母子平安，就此感到高興和感恩。男嬰現時仍在重症監護病房接受監察，而健康情況維持良好，母親亦能以母乳喂哺。

妊娠糖尿病不容忽視

如確診患上妊娠糖尿病而缺乏適當控制，不單會使病情惡化，更可能對寶寶造成負面影響，甚至導致胎死腹中。

​​根據香港家庭計劃指導會資料，妊娠糖尿是懷孕期間出現的糖尿病，一般在懷孕約五、六個月時才發生，主因是孕婦懷孕期間體重上升，對胰島素需求增加，但胰臟卻未能提供足夠的胰島素分泌；同時懷孕期間身體會分泌一些抗衡胰島素的荷爾蒙，令胰島素的功能降低。在這情況下，身體無法把食物所供應的醣份轉作能量，過多的糖份便會累積於血液而導致血糖上升，造成妊娠性糖尿。

早在本年初，中大醫學院就曾發佈研究結果，研究發現香港孕婦普遍營養失衡，在孕懷初期香港孕婦普遍鈉攝取量超標，而膳食纖維則攝取不足。若維持不良飲食習慣，出現妊娠糖尿、高血壓、毒血症或早產風險恐較飲食健康者多30%。

妊娠糖尿病的高危險群

1. 肥胖（BMI超過25）



2. 高齡（35歲或以上）



3. 有第二型糖尿病家族史



4. 曾有妊娠糖尿病史



5. 曾誕下重磅嬰兒（4.5公斤或以上）



6. 患有 多囊卵巢綜合症 或 荷爾蒙相關疾病



妊娠糖尿病的症狀

患上妊娠糖尿病，對母親與胎兒的健康皆有不良影響，甚至可誘發多種嚴重併發症。

妊娠性糖尿病症狀通常較不明顯，高危一族的孕婦應保持良好的飲食及運動習慣，並留意自己身體狀況。一般產檢雖然已包含基本尿糖試紙測試，但要確認是否妊娠糖尿需進行進一步的血糖篩查。但若孕婦吃多、喝多、排尿多，體重不升反降；又或是吃得不多，產檢時尿糖測試呈現陽性，就有妊娠糖尿的可能。

1. 頻尿



2. 口渴，即使喝水量增多還是口渴



3. 總是感到疲倦



4. 反覆感染，如鵝口瘡（Oral thrush）



5. 視線模糊、視力不良



預防妊娠糖尿病4大要點

1. 保持體重適中



孕婦的體重控制非常重要，能預防妊娠糖尿病並減緩症狀，並確保母嬰健康。懷孕前體重在標準體重範圍內者，懷孕期間體重以增加 10～14 公斤為宜。且須注意體重增加的速度。懷孕 12 週後，每週體重增加 0.3～0.5 公斤為宜。為避免孕婦酮酸血症發生，孕期中應禁止減重

2. 適度運動



運動有助刺激新陳代謝，增加血糖吸收，同時有助降低胰島素抗阻，從而有效控制血糖水平。建議孕婦可在飯後一小時散散步，以增加活動量。

3. 正常而穩定的作息



若必須晚睡，睡前可吃點心，避免半夜出現低血糖，或空腹太久可能造成酮酸血症，對媽咪、胎兒都不好。

4. 保持飲食健康



遵守三低一高（低油、低鹽、低糖、高纖維）+ 多元均衡的飲食原則，可以採取少量多餐的方式，三餐之間可加點心，因為大量進食使血糖快速上升，所以「少吃多餐」可令血糖上升減速，幫助穩定血糖。另外，水果建議一天攝取2份，可在兩次點心時間吃。尤其餐後血糖容易高的孕婦，更應該把水果放在兩餐中間吃。