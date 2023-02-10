女童做手工膠水瓶突然爆開黏住眼皮 醫生注射鎮靜劑強行撕開眼皮

美國一名3歲女童在使用膠水做手工時瓶子突然爆開，導致眼皮被黏住不能張開。醫生花了六個小時仍無計可施，最後只能在為女童注射鎮靜劑後強行撕開眼皮。膠水瓶上沒有任何標籤標明成分，媽媽曾致電亞馬遜但仍無法聯絡賣家。幸好女童視力沒有受到影響，媽媽形容這場意外為「一場惡夢」。



一名美國媽媽Jeanice Jeanguenat在社交平台分享，為了慶祝聖誕節，特地在亞馬遜買了一套倒數日曆給3歲的女兒Charlotte，該月曆可以手工做成小夜燈。

做手工時膠水瓶爆開 眼皮被黏住張不開

在12月23日當天，Charlotte趁媽媽沒有為意，獨自拿起膠水準備做手工。她用力一擠膠水瓶，瓶子便爆開了。當時媽媽並不知情，只聽到女兒尖叫喊：「媽媽，我被膠水黏住雙眼了。」媽媽轉頭一看，發現女兒整張臉都是膠水，眼皮被膠水黏住張不開。她立即為女兒沖洗眼睛並報警求助。

花了6小時仍未能成功 醫生決定注射鎮靜劑強行撕開眼皮

她們下午3時到達醫院，醫護人員花了6小時幫助Charlotte，但依然未能成功。到了晚上9時半，他們把Charlotte送到另外一間醫院。醫生決定為Charlotte注射鎮靜劑並強行撕開她的眼皮。

膠水包裝上沒有任何標籤 曾致電亞馬遜但聯絡不到賣家

媽媽表示當時女兒右眼的狀況不太好，而左眼的睫毛黏在了眼球上，幸好的是她的視力看上去沒有受到太大影響。Jeanice指，由於膠水包裝上沒有任何標籤，所以大家都不知道膠水內有哪些成分，或是甚麼類型的膠水。雖然嘗試打電話給亞馬遜，但他們也沒有賣家的聯絡方式。

她補充現在Charlotte皮膚有點發炎，也要進一步去看眼科醫生來檢查女兒的眼睛，但整體來說現在已沒有大礙。她表示「這次的意外真是一場惡夢」。