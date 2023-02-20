避孕｜男性口服避孕藥即將面世？ 生效快且副作用比女性用低！

無論是因為生理需要，抑或是尋求精神上的歡愉，進行性行為都是一件極其正常的事。但若沒有做好成為父母的準備，最好還是做足「安全措施」。其中，口服避孕丸就是一種常用又可靠的選手。相信女士們看到這裡可能就會抱怨，服用避孕藥會出現種種副作用，明明「性」是兩個人的事，為何只有女方要受苦？女士們不用生氣，因為男性口服避孕藥可能會在不久的將來面世。

綜合外媒報導，美國研究團隊研發了「男性口服避孕藥」並聲稱能有效停止精子游向卵子，從而達到避孕的效果，此研究結果已刊登在英國科學雜誌《自然》。目前，團隊已成功在鼠類動物身上進行實驗，服用新口服藥物後，精子至少能夠停止活動數個小時。

研究團隊表示，未來需要進行更多的實驗確認有效性與安全性，在對人類進行臨床實驗前，會考慮先對兔子進行動物實驗。

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據了解，精子的活躍程度是取決於「可溶性腺苷酸環化酶（sAC）」，而此次的新藥能針對sAC進行干涉，進而使得精子「暫停游泳」。研究人員還指出，這種藥物生效迎迎快，在鼠類動物實驗中，服用後30至60分鐘內就成功抑制了精子的活動，藥效共持續了長達3小時，但在投藥24小時後，藥效就會完全消失。

而新藥的另一個優點是它「不含荷爾蒙」，因此，它不會抑制睪酮分泌，進而引發男性荷爾蒙低下症的副作用。

但參與研究的美國紐約州康乃爾大學醫學院博士巴爾巴克教授就提醒，避孕藥只具有避孕作用，並不能預防性病，進行性行為時仍需考慮配戴保險套。

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