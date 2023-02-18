小寶寶的出生是新手爸媽最珍貴的時刻，亦是第一次面對育兒的挑戰，很多時候要兼顧工作又要照顧寶寶，要避免手忙腳亂的情況出現，就要預早準備好初生寶寶使用的各種必備用品！小編為大家嚴選七大初生嬰兒用品，分別在清潔、入睡、衣服、護理等都一應俱全。而在01mall網購網上bb展期間更有多款BB用品推出限時獨家優惠，售完即止，一眾新手爸媽切勿錯過！



一. 睡覺用品

選擇嬰兒睡覺的用品要留意並物料以及物品的結構是否符合安全標準。嬰兒的棉被以及床單等物料以棉質物料為佳，因為人造纖維有機會在加工的過程中含化學染料，重金屬等對寶寶皮膚造成刺激的物質，故此選用較天然的物料會相對上較安全。而寶寶睡覺的環境中要留意床架的結構及材料是否對寶寶足夠安全，例如床欄的高度需至少高過寶寶身高的四分之三，而且床褥與床的大小要相符不能留有隙縫，床上避免放置雜物以及寬鬆厚重被褥防止窒息。

．純棉牀單

．嬰兒棉被

．防踢嬰兒睡袋

．防濕牀墊

．結實嬰兒牀架及牀褥

California Bear Venus Plus+ 嬰兒床 原木色 $2168

嬰兒床設三段床底板高度調校以及無毒後整工藝製作防咬膠邊，並設活動床輪及輪鎖，方便家長安全移動床架。



．保暖內衣

．防扁頭用品(非需要)

ClevaMama BabY Pillow 愛爾蘭嬰兒記憶枕防扁頭、透氣 連枕套 0M+ $138

扁平頭可俐媽媽的太空記憶枕是迄今為止唯一一個被都柏林三所知名大學同時權威認證的記憶枕。它優質的材料能夠有效防止寶寶扁平頭的出現並預防寶寶窒息，矯正寶寶睡姿根據嬰兒生理特點而精心設計，太空記憶棉枕優質的記憶材料，不會凹陷，可以避免嬰兒在睡眠中，因不知不覺翻身採用臥睡姿勢，導致鼻子和嘴巴被堵住而造成猝死。此外太空記憶棉枕可以幫助減少寶寶頭部50%的壓力，同時可以提高80%的支撐度。



西班牙Mimos 3D防扁頭透氣網狀嬰兒枕頭(不包枕套) $828

西班牙Mimos 3D防扁頭透氣網狀嬰兒枕頭由發明人David聯合專業小兒科醫師，打造一顆專門為嬰兒設計的枕頭。從形狀到材質,經歷無數的實驗研究,運用最新的醫學知識與最先進的科技,終於誕生了Mimos。Mimos的用心與專業,不但獲得多項國際安全認證及專利,也得到全球許多父母的認同,更獲得全球超過1000位小兒科醫師、物理治療師、神經外科醫師及助產士等專業人士一致認可推薦!



二. 沐浴及洗護用品

在準備替寶寶洗澡時，將替換衣服、沐浴露、毛巾、尿片、棉花等放置在浴盤附近，爸爸或媽媽自己亦要脫下手上飾物以及洗手。在浴盤加水首先放冷水，然後再加進熱水，再使用溫度計試水溫，攝氏左右37至38度左右就最為合適，水位的高度大約七厘米已足夠。初生寶寶皮膚的pH值偏鹼性，大約出生4天後，才會漸漸轉為接近成人的弱酸性，因此沐浴用品適宜以中性或弱酸性，並不刺激眼睛成份，以保護皮膚的弱酸性屏障。

．水溫計

．弧形邊緣嬰兒浴盆

．嬰兒專用沐浴露

．棉花 (用來清潔臀部)

．BB潤滑劑 (保護臀部皮膚)

．純棉大浴巾

．小毛巾 / 紗巾

．不刮頭皮梳子

．嬰兒消毒搓手液

Baby Swipe BB威寶 嬰兒消毒搓手泡泡 400ml 套裝 $216

消毒搓手泡泡含歐洲進口醫療級消毒成分除菌達99.99 %，蘊含滋潤保濕成分，通過皮膚敏感測試呵護bb皮膚。



．尿片



Pampers 嬰兒紙尿片 (日本直接進口/日本內銷版) $349/3包

日本內銷版/日本直接進口，即日本製造，但只供日本市場出售，基於日本廠商希望將最好留給國民之原因下，所以日本內銷版一直都很受港日兩地家長歡迎，但價錢會比外銷版略貴。Pampers 優質的紙尿片能夠迅速吸收尿濕，且能牢牢鎖水，確保水份遠離寶寶肌膚，有助防止皮膚受刺激、出現紅疹及磨損。



Pampers 嬰兒拉拉褲 (日本直接進口/日本內銷版) $349/3包

BB在伸展時，腰際大腿側邊圍街會產生摩擦，導致肌膚發紅癢。使用Pampers 拉拉褲柔軟表面及有彈力側腰圍的尿片，可溫柔地保護寶寶的幼嫩肌膚，並時刻保持貼身舒適。



揀選BB沐浴用品該注意哪些事？（按圖了解！）

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三. BB杉

為小寶寶挑選衣服，要選擇全棉衣服為佳，因為質地較為親膚柔軟，舒適而且吸水力強，相反一些人造纖維如尼龍，或會刺激肌膚的物料羊毛等則避免成為貼緊肌膚表層的衣物，要穿着都只能在外層添加，避免誘發小寶寶皮膚敏感。而穿著衣物時要留意衣服的袖口及褲腳位是否過緊，以及影響四肢的血液循環。而小寶寶的衣服亦應以簡約款為佳，並留意鈕扣以及衣帶有否鬆開，以免對嬰兒造成危險。

．口水肩

．小帽

．包被/包布

．手套 (非必要)

．親膚襪子

．多套全棉質的內衣及外衣

四. 母乳餵哺用品

餵哺母乳可以為小寶寶提供天然且豐富的營養，更可降低母親患乳癌的機率。而母乳的多少與乳房大小沒有相關性，而是要透過寶寶吸吮媽媽的乳房，才會傳遞信息給母親的大腦以產生荷爾蒙的刺激，促使乳房生產奶水，換言之，奶水１吸出越多，母乳分泌越容易。而母乳的儲藏就要靠儲奶袋，儲奶袋儲藏的方式分為平放以及直立的方式，平放式易於收納，然而需要物件輔助固定；而直立式如其名可以直立收納，且避免開封位碰觸受污染的地方。使用儲奶袋時要謹記清洗雙手以及擠奶工具，並要仔細記下日期、時間以及奶量。

母乳餵哺

．哺乳巾/枕

台灣六甲村炫涼馬卡龍全方位孕婦哺乳枕 (3色選) $848

哺乳枕立體剪裁設計，順應人體曲線，產後可做為哺乳枕使用，減輕手臂負擔，給新手媽咪最時尚的紓壓體驗，更全面呵護心愛家人的健康！



．奶泵

Youha 優合 The ONE 電動雙泵套裝 $799

電動雙泵套裝提供1-20級節奏，可調教1-6級吸力, 可根據個人需要自行選擇。套裝更設3個模式，分別是按摩（刺激乳腺）、仿生（模仿BB 吸啜）、深度（處理乳塞/快泵清）。



．儲奶袋

．奶瓶

．冰袋加冰種(用作儲存母乳)

．嬰兒配方奶保溫瓶

．奶粉盒

奶瓶餵哺相關用品

．奶瓶連蓋及奶嘴

．奶瓶清潔液及消毒工具

Tommee Tippee 多功能UV紫外線消毒器 $1078

多功能UV紫外線消毒機集消毒、烘乾及儲存功能於一機，讓你可方便快捷地消毒母嬰用品。紫外線可殺滅99.9％殘留在奶瓶，奶嘴，吸奶器，餐具和玩具中細菌。 另外備有儲存模式，每2小時會消毒及烘乾各5分鐘。讓你24小時隨時都有乾淨的奶瓶及用品可用。無需用水、 沒有蒸汽、再沒有濕淋淋的奶瓶。 只有乾淨、乾爽的餵食用品，幫助你守護寶竇的健康。



．奶瓶刷

．奶瓶夾

．電水壼

．暖奶器

．口水肩

Baby Swipe BB威寶 奶瓶及蔬果濃縮洗劑補充裝 1000ml x3包 $195

BB威寶奶瓶及蔬果濃縮洗劑採用無磷配方及美國優質天然表面活性劑，環保配方，可自然分解，通過國際權威實驗室SGS測試證實有效去除蔬菜及水果上的細菌及農藥，用來清洗蔬菜及水果絕對安全。



五. 量度體溫用品

坊間一些電子探熱針能替小寶寶肛探，而探熱前需要先消毒探熱針。而使用探熱針前要先在表層塗上潤滑劑，然後把小寶寶平放在床上，抬高雙腿並打開臀部，慢慢將探熬針置入肛門約1至2cm深，待有數據顯現即記下，並把寶寶的臀部清潔乾淨，以及把探熱針以酒精徹底消毒。

．電子探熱針

．紅外線耳溫計

．消毒酒精

．棉花

．潤滑劑

六. 護理用品

小寶寶的清潔以及護理用品以棉質以及無刺激成份為佳，而清潔不同的身體的部位要用不同的材質以免擦傷寶寶幼嫩的肌膚。在清潔眼睛時要使用棉花球，首先先將棉花球沾一沾冷開水，然後從寶寶的內眼角的位置往外輕拭，棉花球避免重復使用，一個只清潔一只眼睛一次就足夠。至於嘴內要使用紗布，輕貼寶寶牙齦位置從上而下擦一次，可避免發生蛀牙的情況。

．嬰兒專用濕紙巾

Baby Swipe BB威寶多用途有機竹纖維濕巾 70片 x3包 (新西蘭製) $113

BB威寶多用途有機竹纖維濕巾含天然抗菌成份:竹醌及大豆氨基酸，添加有機金盞花、蘆薈精華及維他命E,在清潔同時為肌膚提供滋潤保濕．



．紗布 (清潔嘴用)

．換片墊

．嬰兒洗衣液

．無香料嬰兒潤膚乳

．棉花球 (清潔眼睛)

．嬰兒指甲鉗及指甲銼

七. 其他建議

．揹帶

日本 Cuby 橫抱式初生四季揹帶 $158

橫抱式初生四季揹帶適合0-24個月，體重15公斤內的寶寶，加厚肩帶，減輕新手父母因抱BB時所受壓力，更加保護寶寶。特別設計側口袋方便父母放置手機，純棉布質地，柔軟防勒清洗方便。



．嬰兒車

LOOOOK AutoOne 自動收車小巧嬰兒手推車 $1788

嬰兒手推車適合1個月 – 48個月的小寶寶，可以自動收車 以及單手開車收車，設UPF50+防潑水太陽罩，讓小寶寶避免陽光直曬。五點式安全扣的設置可讓家長安全地帶着小寶寶愉快逛街。



．汽車嬰兒牀

．餐椅

Aprica Yuralism Aircushion 高低調節搖擺餐搖床椅 $2268

高低調節搖擺餐搖床椅符９合美國安全標準搭載新生兒保護墊標準配備機種，以柔軟舒適的材質，對新生兒及幼小嬰兒頭部、腰部、臀部有更加一層的保護。



．嬰兒玩具

嬰幼兒視覺激發卡 $65

嬰兒在6個月以前視力尚未發展完全，有的媽咪會拿「黑白卡」來刺激寶寶視覺發展。嬰幼兒視覺激發卡全套共有48張黑白和彩色卡，不同圖案, 大卡片設計視覺更廣。豐富的外界感官刺激有助健全視覺神經以及有助早期智力發展。

