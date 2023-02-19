蒙特梭利｜ 0-6歲小朋友高效激發語言＋思維＋創意潛能玩具全攻略

0-6歲是的幼兒於蒙特梭利的理論中稱之為「吸收性心智」，即是會讓小朋友吸收外在環境所有事物的黃金學習期，並建立內在人格以及發展語言、智能、情緒、社交等能力。而不同的年齡階段孩子的發展都有獨特的變化，而想要從遊戲取得學習最大效能 ，就要在兒童發展階段針對性給予正確的玩具遊戲，全面啟發他們腦部潛能以及自主學習的能力！

2023年適逢荷花BB展，不少商家推出最新教育玩具讓家長與孩子一同遊玩享受親子時光，小編為媽咪們收集了0-6歲高效發展腦部潛能的訓練玩具，並以蒙特梭利法的概念讓小孩子以感官探索世界，培養獨立性及自主學習的動機。



0-6歲寶寶發展重點

想了解自己的小朋友適合玩什麼來取得最大學習成效，就要先知道孩子在不同年齡的發展重點，特別是0-6歲的黃金學習時期，根據著名的蒙特梭利教育理論，這個階段被「吸收性心智」，是一種特殊的學習能力，意味着生活所接觸以及互動的一切資訊將毫無保留地吸收並用此建立自己的心智。

八至十二個月大的寶寶

活動能力逐漸成長，並開始獨自爬行探索四周的環境，對發聲及逃轉玩具特別感興趣，小寶寶已能夠自行坐好並自行轉動身體碰觸身邊的物品。手部可用手指按及碰觸物件，並懂得把物件從容器拿出拿入。社交及情緒發展下已懂得對人笑及表現複雜情緒，找尋聲音的來源並可發出聲響與人溝通。

🔑遊戲攻略：這個時期發展的重點在於練習坐至站的平衡，手指運用及抓握各種顏色大小的簡單玩具，家長可以選擇能訓練手指抓握及運用的遊戲玩具如設有旋轉球，按鍵板等功能，抑或讓物品拿出放入的玩具也適合孩子玩耍，透過不同方式與物品互動，如搖動，扔下，敲打等等，初步理解日用品的用途以及進行扮演遊戲。另外閱讀大圖畫書時可以嘗試輕握寶寶手指指向相關圖案。



一至兩歲大的寶寶

孩子已能快步行走甚至跑步，並懂得把積木堆砌起來，以及有慣性使用左／右手習慣。學習以及探索的能力漸漸加強，並了解自己的自主能力以及界限，對自己的物品會有佔有慾。小朋友能辨識身體的部位、人物的名字、物品的稱呼，並會說一些簡單名詞以及動詞，也可以遵從成人的簡短指示。這個時候的孩子佔有慾強並會自我中心，亦懂得以動作以及簡單的組合詞如飲水，去玩等表示自己的想法及需要。

🔑遊戲攻略：兩歲大的寶寶已有能力跟其他小朋友互動，而且亦會模仿大人及並他孩子的言行，並懂得將物品以大小及形狀分類，家長可以帶小孩到公園並準備小球，抑或可以推或拉的玩具讓小朋友與其他小孩透過不同的動作進行互動，發展社交能力。而一些辨別形狀及功能玩具，如積木，玩具動物以及扮演遊戲的道具可以幫助小孩以理解物品用途及分類激發智能發展，並從扮演遊戲中刺激想像力，表達自己的需要情緒以及學識如何與他人合作。家長平日也可以給小孩用顏色筆在紙上自由塗鴉，激發創造力以及訓練手眼的協調。



兩至三歲大的寶寶

兩歲之後的小朋友他們的語言、智力、社交及情緒的發展速度會突然加快，從只說簡單的組合詞已發展到能夠以完整句子說話如媽媽去街，並可以辦別常用及常見的物件的名稱，開始了解動詞以及形容詞的意思，由於他們的思考能力進一步增強，所以變得非常熱愛發問問題，小朋友可以憑腦內的記憶力以及對世界的基本概念來解決問題，並有較大的專注力去進行靜態的活動和遊戲，並更可以了解玩具發動的條件關係。小朋友在這個年紀會開始有反叛行為，但亦會懂得等待以及分享物品，並可以簡單穿脫衣物及吃東西。

🔑遊戲攻略：兩至三歲大的寶寶適合玩配對遊戲以及拼圖，同時亦可以讓他們接觸簡單數理遊戲，明白1-5數字概念，家長可以從生活中透過玩具教孩子分辨大小、顏色及數目，例如積木、泥膠，各種顏色筆和可填顏料的圖畫簿。而小孩子也可以進行較複雜的扮演遊戲例如消防員，醫生等等，所以玩具屋，玩具車，故事書等也有助讓他們構成較複雜的句子和問題。



三至四歲大的寶寶

三至四歲大的寶寶準備踏入學前期，即將培養自理能力，自我控制能力，並為上學作好準備。這個時期遊戲仍然是孩子成長不可缺少的一部份，因為可以訓練思考能力，大小肌肉的操控能力以及社交能力，是促進身心發展最佳活動，小孩由單獨遊戲漸能參與建構性遊戲姒及規則性遊戲。寶寶已可以認識詞彙達數百個並與大人交談，組成簡單句子以及使用代名詞描述他人。而這個時候的手部活動亦逐漸適應較複雜的動作，例如可以畫不同身體部位，以及抄寫簡單文字例如口字，王字等，甚至可以嘗試用剪刀剪紙。

🔑遊戲攻略：小朋友漸漸學懂執筆，家長可以讓小朋友運用較複雜的美術材料，發揮創意的玩具如較多數目的拼圖，積木和泥膠等。另外家長在閱讀故事書時可以嘗試與小朋友發掘新詞彙，並分享對故事角色的看法以及有什麼是讚同或不認同。在挑選玩具可以多方面類型的功能為要點，例如可以啟發思考玩具如積木，訓練肌肉協調如塗鴉，以及與人互動的玩具。



四至六歲大的寶寶

這個時期的小朋友已經在就讀幼稚園，已學會以簡單邏輯推理來理解四周的環境，並以已發展出自己獨立的觀點，懂得閱寫英文字母、簡單數字運算以及中文字，以及可以在說話中運用句子文法，在製作簡單的小手工。他們的認知已可以發展至能對事物作出推斷，以及明白時間基本概念，懂得遵守規則以及明白別人及自己的感受，並在對話之中會對談話的內容作出進一步的回應及補充，並有複述事情經過的能力。在社交方面小朋友在遊戲仍然熱熱扮演遊戲，但已懂得對辨腦內的幻想和現實，並會開始留意到男生和女生角色及身體的差異。

🔑遊戲攻略：小孩子在這個階段已能遊玩具教育意義以及學習知識類的玩具，例如機械人，學習時鐘，繪圖板等等，在遊戲過程中學習各種數理，音樂，語文類的知識。同時小朋友的創意力也不能忽略，家長可以藉由美術或手工材料，積木和泥膠讓孩子自由發揮想像力。此外家長也可以透過桌面邏輯遊戲且具規則的益智玩具訓練孩子守規則以及獨立思考的能力。



玩具對小朋友身心成長是關鍵的一環

玩具挑選攻略 全效小朋友激發語言＋思維＋創意潛能

玩具對小朋友身心成長是關鍵的一環， 而透過與玩具的互動建構各種技能及心智能力，運用多元思考，學習解決問題以及了解外界的事物。而家長可以針對孩子的年齡選擇合適的玩具，而不同類型的玩具對小朋友技能及情緒發展有不同的幫助，家長可以針對語言、智能、情緒、創意多方面挑選玩具予小朋友自由探索和體驗，在遊戲中愉快學習。

來自日本「公文式」KUMON作為兒童玩具的品牌，一直深受港日家長的歡迎。KUMON起源是基於公文式創辦人—公文公對孩子的愛。KUMON玩具又可視為「蒙特梭利玩具」，除了有基本的玩樂性外，也具備蒙特梭利玩具的特性，讓小朋友能「自主地」鍛鍊某種技能或思維。所以，公文式兒童玩具會配合不同年齡層，亦有相應的學習內容，發揮如蒙特梭利玩具一樣的功能。公文式教育的核心理念是「讓孩子領悟自主學習的能力，從而開拓人生的可能性」，與「蒙特梭利教育」有異曲同工之處。

學習語言系玩具：

「萌B殿堂」KUMON 超立體英文字母（3歲以上）$195

KUMON將將一粒粒大階英文字母化為掂得到摸得到既巨大字粒，令小朋友與英文字母更易變得親近，透過把對應之英文字母卡合併，便可看出中間的圖案以及相應的英文單字，可以邊學習邊玩拼拼樂，同時可以運用立體的字母粒粒以及平衡遊戲台玩疊高高或平衡遊戲，同時訓練小朋友的平衡感及小手肌。



「萌B殿堂」 KUMON 英文字母水寫板（4歲＋）$158

KUMON 英文字母水寫板適合4歲或上正準備踏入英語世界既小朋友們，讓小朋友在玩水過程中樂此不倦地學英文，使用已注水的水寫筆以及遇水變色的水寫板，濕左可以變乾，無限地練習英文字母寫法。水寫板以三個階段的字母板設計，先讓小朋友對圖畫感興趣進而試寫與圖畫融為一體的英文字母，再用只有英文字母的樣版，最後就可以用默寫板背默！階段式學習，循循善誘。使用水寫筆練字不怕會有墨水整花小朋友手腳以及衣服的情況，始終保持清潔。



激發智能系玩具：

「萌B殿堂」 KUMON 黑熊君音樂巴士(1.5歲+) $270

產品榮獲日本玩具大賞2017 — 「共遊玩具部門優秀賞」，適合1.5歲或以上邊玩邊學數數目的小朋友，將數目化為十粒可愛的動物小球，放進巴士就會發出聲音，每放入一粒動物波波，巴士就會自動發出巴士內波波數目的日文。如巴士內有兩粒波波就會發出，2的日文「に」。多款可愛小動物如松鼠、貓貓、豬仔、青蛙、野豬、兔仔、熊貓、黑熊、老鼠及浣熊，動物各有不同既顏色，可以教會小朋友對顏色既概念。



萌B殿堂 KUMON 加數乘數訓練棋 $178

KUMON 加數乘數訓練棋適合4歲或以上剛剛開始接觸加乘數而又不熟練的小朋友！透過遊戲的方式讓小朋友接觸加法乘法，可以更自然地學會加乘法的基礎，減輕對數學的厭惡感，提高趣味性．訓練含有1-10的加數及乘數列表，方便對加乘數較陌生的小朋友隨時翻閱！



「萌B殿堂」 KUMON 分數學習玩具 （5歲以上）$168

KUMON分數學習玩具讓孩子可以透過動手拼砌，親身理解到如何把「1」這個數未拆開分成不同的等份，讓他們認識分數的概念，鍛練他們的思考力，亦同時把分數這個對孩子顯得複雜的課題變得簡單明瞭。在「剛剛好嵌作1」的這件事情上，除了有分數的基礎外，更包含了大小比較、通分、約分、加法及減法等等要素包含在內，擴充了孩子多方面的思維。透過輕鬆的拼砌遊戲，讓孩子克服對分數的恐懼，提升他們的學習意欲。



「萌B殿堂」KUMON 公文式(香港) 1-100 磁石數字板 (3歲以上) $278

KUMON 公文式 1-100磁石數字版針對幼兒特點、興趣設計，令孩子可以在輕鬆愉快嘅遊戲中學習、排數序，為導入加減法做準備，通過對數字磁石的排列，點讀，加深對數字的認知及理解數字組合的排列關係，提高對數學的感知。磁石數字版可以幫助孩子學習1-10，11-20，21-30等的數字排序關係，從而認識數字排序，簡單的加減計算等等，可以訓練思考力。



「萌B殿堂」KUMON 邏輯迷宮路線規劃遊戲 (4歲以上) $238

KUMON 邏輯迷宮路線規劃遊戲目標是以拼圖製成路線，把顏色珠運進相同顏色的終點，透過多番思考、拼砌及反覆求證，把顏色珠運送到終點，有效培養孩子的推理能力，問題解決能力及集中力。遊戲總共有60個問題，按難度等級分類，小朋友可以應因自己的能力及興趣去挑戰，配合特別的設計，讓顏色珠進到看不見的隧道中，不知道會從那個方向出現，增加孩子玩耍的樂趣。



培養正面情緒系玩具：

拼圖是一項有助培養正面情緒的玩具，透過不斷反覆糾正拼錯的拼圖，培養小朋友的集中力以及把一件事情做到最後的堅毅。當完成一幅拼圖後，小朋友就會得到一種「完成啦！」的成就感，可以令小朋友獲得自信以及自我肯定。令小朋友在面對不同場合時都能表現積極，主動爭取。

KUMON STEP 0 幼兒益智砌圖 （1歲以上）$168

幼兒益智砌圖共分為四級難易度，由一級開始不用扭轉便能嵌入的圓形拼圖，去到最後需要不斷嘗試、擁有複雜形狀的拼圖，考驗孩子的思考力以及對形狀的辨認能力。拼圖附有的手柄，在設計上讓幼兒的手指也能輕易抓緊。在難度最高的四級拼圖中，部份拼圖不設有手柄，進一步訓練幼兒的手指操控能力拼圖採用較厚及耐用的紙質，光滑平順，即使孩子反複遊玩也不會輕易折斷。



「萌B殿堂」KUMON STEP 2 幼兒益智砌圖（2歲以上） $168

KUMON STEP 2 幼兒益智砌圖集合幼兒最喜愛的可愛動物及交通工具主題，可以培養幼兒耐性、專注力、觀察力、判斷力、思考力、忍受挫折及解決問題的能力，並提升手眼協調能力。通過逐漸增加拼圖數量，可以提高專注力和培養耐心，同時獲得成就感，培養正面情緒，益智砌圖採用較耐用的紙質，光滑平順，不傷寶寶手指。按幼兒的年齡及能力發展，製作不同的厚度。



「萌B殿堂」 KUMON STEP 7 幼兒益智砌圖 - 世界之列車及電車（3.5歲以上）$168

KUMON STEP 7 幼兒益智砌圖世界之列車及電車搜羅深受孩子們歡迎的列車及電車主題，拼圖採用連鎖設計，難以分散，令孩子能專心遊玩到最後一刻。由於三幅拼圖背面的顏色不一，所以即使全都混在一起也不怕難以分類，由最輕鬆的204塊拼圖開始到最困難的234塊拼圖，體現出公文式的「層層遞進」學習方式，而且透過長時間的集中拼砌訓練，加強集中力。把困難的拼圖完成後，孩子能得到前所未有的成功感，讓他們抱持「自己都有能力做到！」的信念，加強他們對自我的肯定。



激發創意系玩具：

「萌B殿堂」KUMON 益智空間立體積木拼拼樂（4歲以上） $178

KUMON 益智空間立體積木拼拼樂可以訓練小朋友的手眼協調、專注力、形狀的辨認能力及思考能力，紅色和原木色交替出現，讓顏色也能成為孩子的解題線索。即使使用多塊積木，也能輕鬆搭建，當孩子在按照提示完成有規律性的積木拼圖後，能獲得成就感，增強學習意欲。



「萌B殿堂」KUMON 三角彩色蠟筆 [14色] （2歲以上） $63

KUMON 三角彩色蠟筆堅硬不易斷裂，適合手力道還不夠的幼兒學習握筆繪畫。蠟筆無味不掉色，屬國際CE安全規格通過製品，滑面蠟筆設計不會沾污小手，讓小朋友自由探索藝術的樂趣。



「萌B殿堂」KUMON 幼兒三角木顏色 (2-4歲) [6色] $45

KUMON 幼兒三角木顏色一盒六色分別有紅、黃、藍、綠、橙、啡色從2歲幼兒可以使用，帶給他們快樂畫畫經驗。柔軟的筆蕊書寫起來不易折斷，適合幼兒書寫。三角木顏色微寬的三角設計能平衡手指、手腕的力量，引導小朋友正確的握筆姿勢。



「萌B殿堂」KUMON 益智五色立方形積木（3歲以上）$268

KUMON 益智五色立方形積木提升空間敏感度及創造力！配合圖案卡片使用，拼砌出例子中的圖案時，孩子需要思考用色、數量、位置等等問題，從中加強了他們的思考力。除了根據卡片創作外，孩子亦能自由發揮他們的創意及幻想力，強化他們的創造力，放置積木的木箱底部有一個洞穴，只需把手指伸進去，把積木拱起，便能輕鬆地取出積木。

