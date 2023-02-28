漱口水｜天天用漱口水反而更傷牙？含一種成份漱口水恐致味覺改變

牙線、牙刷、漱口水是所謂「潔牙三寶」，不少人因為蛀牙或牙周病，天天使用漱口水，防疫期間也有民眾天天用漱口水殺菌，防止致病原從口腔入侵。



不過台灣牙科醫師黃文龍提醒，每天使用漱口水反而可能導致口腔情況惡化，會更傷牙！他並指出，漱口水只要每周使用1～2次即可，而每次在口中停留30秒就夠了。

天天用漱口水反而更傷牙？（按圖了解👇👇👇）

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含酒精漱口水容易刺激口腔黏膜

黃文龍表示，牙刷和牙線在日常潔牙中，不但要天天用，最好還能餐餐用，但漱口水並不是！他指出，天天使用漱口水可能刺激口腔黏膜、改變口腔菌叢生態，並造成牙齒染色、改變味覺等問題。

1. 刺激口腔黏膜：漱口水若有添加酒精成分殺菌，容易刺激口腔黏膜。建議使用不含酒精成分的漱口水比較溫和安全。

2. 改變菌叢生態：過度使用漱口水會使口中菌叢不平衡，口腔內細菌的生態系改變後，反而會讓壞菌增生更快。



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含Chlorhexidine可能染色、改變味覺

3. 牙齒染色：部分漱口水成分添加有Chlorhexidine（洗必泰），長期使用可能會造成牙齒、舌頭染色。

4. 改變味覺：有些漱口水對味覺比較刺激，特別是含有Chlorhexidine的漱口水，可能有導致味覺改變的風險。



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黃文龍表示，漱口水雖然可以抑制口腔細菌滋生，減少口腔異味，但無法去除牙齒表面的牙菌斑，只是潔牙的輔助；漱口水不必天天用，一般來說，每星期使用1～2次漱口水，每次在口中停留30秒就足夠乾淨了。

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