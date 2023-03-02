營養師推薦2023年10大超級食物　吃這些可抗氧化降三高防心臟病！

美國註冊營養師Amy Fischer分享2023年會興起或再度興起的10種超級食物，助改善情緒並減少炎症。



何謂超級食物？

超級食物是一類營養豐富、具有各種健康益處的食物。這些食物通常含有豐富的維生素、礦物質、抗氧化物質、膳食纖維或其他有益的植物化學物質，可以幫助降低患病風險，提高免疫力，改善心臟健康，促進消化系統健康等。一些常見的超級食物包括藍莓、大蒜、南瓜子、綠茶、番茄、鮭魚、瑪卡等。然而，需要注意的是，這些食物並不能單獨作為治療或預防疾病的唯一依據，還是需要均衡飲食和健康生活方式的支持。

10款營養師推薦 2023年超級食物

1. 發酵食品



發酵食品包括酸菜、酸奶、酵母等，這些食品含有益生菌，有助於腸道健康，改善消化系統，增強免疫力。

2. 十字花科蔬菜



十字花科蔬菜包括花椰菜、西蘭花等，含有豐富的維生素C、葉酸和植物化學物質，有助於降低癌症風險，保護心臟健康。

3. 生薑和薑黃粉



生薑和薑黃粉同屬薑科植物，都具有抗炎和抗氧化的功效，有助於減輕關節疼痛和炎症，改善消化系統，增強免疫力。

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4. 漿果



漿果包括藍莓、覆盆子等，富含抗氧化物質，有助於減緩衰老，保護心臟健康，改善記憶力和認知功能，大部份漿果含糖量低，一杯漿果僅含約 5 克糖。

其中，營養師尤其推薦覆盆子，因為其含有最豐富的鞣花酸，鞣花酸是一種多酚，可能含有許多健康益處，包括具有神經保護特性。

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5. 豆類



豆類包括豆腐、豆漿、豆子等，富含蛋白質、纖維和維生素B，有助於降低膽固醇，控制血糖，增加飽腹感。

6. 大麻籽



大麻籽富含蛋白質、脂肪酸和礦物質，有助於降低膽固醇，保護心臟健康，改善皮膚健康。

7. 黑咖啡



黑咖啡含有咖啡因和抗氧化物質，有助於提神、增加注意力和改善代謝功能。

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8. 石榴



石榴含有豐富的維生素C和抗氧化物質，有助於降低血壓，保護心臟健康，改善皮膚健康。

9. 黑朱古力



黑朱古力含有抗氧化物質和鎂，有助於降低血壓，改善心情，增加能量。

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10. 雅枝竹



雅枝竹富含蛋白質、膳食纖維和礦物質，有助於增加飽腹感，控制血糖，促進消化系統健康。

參考資料：Good Housekeeping