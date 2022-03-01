2022三八婦女節｜８款送給自己的貼心小禮物 從內到外照顧好自己

女性權益到近百年才備受關注，而聯合國更由1975年起確認每年的3月8日為國際婦女節，以慶祝女性於社會、經濟等不同領域所造出的重大貢獻。三八婦女節將至，各位女生們不妨送自己一份貼心小禮物，由內到外照顧好自己，以獎勵自己過往一年的辛勞，展望未來！



三八婦女節將至，各位女生們不妨送自己一份貼心小禮物 (圖片: Getty Image)

居家美容無難度 在家工作仍要維持最佳狀態！

隨疫情持續肆虐，美容院離重開之日仍然遙遙無期，相信大家的膚質都開始浮現出不同問題，不如嘗試一下在家自行美容，改善膚質！EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀能有效排毒通淋巴，從而達到提升面型輪廓、減淡細紋、緊緻肌膚的效果；另設「高熱能」模式，用於身體按摩亦得，360度全方位照顧面部及身體每一吋肌膚，即使在家工作仍可輕鬆護膚！

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➤EMAY PLUS 纖面排毒美顏儀 (限量特別版) $339。

在家工作長期對住電腦，平日又經常用電話，雙眼難免會容易感到疲勞；EMAY PLUS 紓壓美眼儀具備溫熱及冷凍兩種溫感模式，配合每分鐘1,800次的振動頻率，以輕柔的按摩達至全效眼部修護的功效；溫熱振動按摩有效促進眼部血液循環、防止黑眼圈的形成，長遠使用可延緩眼部肌膚衰老；另設冷凍振動按摩能有效紓緩眼睛疲勞、消除眼部浮腫，可達致緊緻及提升眼部輪廓的功效，每日持續使用一定可以喚醒雙眸明亮神采！

EMAY PLUS 紓壓美眼儀具備溫熱及冷凍兩種溫感模式 (圖片: EMAY PLUS)

➤EMAY PLUS 紓壓美眼儀 (多色) $690。

久坐不動易積聚脂肪、肌肉酸痛 按摩小物助回復完美身段

VONMIE 纖形塑身腰帶在日本好評如潮，獲得不少網紅、博主推薦。產品運用了與腳部按摩墊一樣的EMS微電流技術，以微電流技術來摸擬肌肉運動的動作，去達到按摩舒緩、修腰減腩、加強運動等的效果，特別適合長期坐、較少運動人士使用。只需把腰帶戴上腰間，讓它與皮膚直接接觸即可瘦身燃脂、鍛鍊核心肌力，令原本鬆鬆垮垮的肉變得緊緻，重新找回線條感。雖然健身室、瑜珈中心等運動場所都暫時關閉，但這條塑身腰帶仍可以令身體維持一定活動量，必是塑身恩物！

產品運用了與腳部按摩墊一樣的EMS微電流技術 (圖片: VONMIE)

➤Vonmie EMS纖形塑身腰帶 $499。

機身只有手掌大小的mooyee H2 微電流溫感按摩器，小巧便攜。它加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，能調節不同溫度、強度、模式，可於身體各部位模擬出揉捏、肘壓、刮痧、推拿等按摩技巧；而石墨烯產生的遠紅外線，有助舒緩疼痛及炎症問題，可達到類似物理治療的效果。現時疫情要長居家中，工作、煲劇搞到頸梗膊痛，這無疑是最佳選擇！

加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，能調節不同溫度、強度、模式 (圖片: mooyee)

➤mooyee H2 微電流溫感按摩器 $299。

由內到外調理身子 東方美容法養護肌膚

近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題；來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。就連出名保養得宜的人妻謝安琪都有每天食用珍珠粉，可去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白肌，絕對是各位愛自己的女生必備的美容調理聖物！

謝安琪保養得宜，肌膚仍像少女一般 (圖片: 謝安琪ig)

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600。

不只真珠粉，女生們更可從日常茶飲中改善體質，養好肌膚。尚膳房出品的女神茶由專業中醫師團隊精心調配，100%香港製造；特意選用伊朗特級藏紅花 、紅棗、枸杞子、龍眼肉、炒紅米及炒白米，飲完可促進氣血流通、健脾益氣、補腎養血，長期飲用不但可以維持面色紅潤，肌膚質素更可有明顯改善！

尚膳房出品的女神茶由專業中醫師團隊精心調配，100%香港製造 (圖片: 尚膳房)

➤尚膳房 女神茶 $138。

告別煩人毛毛 拒絕當「毛小孩」

在家工作少出街，女生們自然會懶惰起來，未必會頻繁地修剪體毛，但原來體毛過多或過於雜亂，都會影響整體形象！坊間的脫毛產品是利用化學性原理，透過溶解體毛的蛋白質去破壞毛髮結構，使毛髮變得柔軟，以達致脫落效果；刺激性較強，不適合敏感膚質使用，而且再生的毛髮會變得粗糙。

Relove 瞬淨-Ku溜零毛髮霜加入北美金縷梅及海茴香萃取，有效鎮靜、舒緩及修護肌膚，且能保持肌膚除後水潤、不乾澀不刺激。脫毛時不傷及毛孔，即使毛髮重新長出來，亦不會使毛孔變大或出現刺癢；用來脫手毛、腳毛、私處毛毛都可以，一於告別煩人毛毛！

➤Relove 瞬淨-Ku溜零毛髮霜 80ml $275。

愛自己也要愛得全面 嬌嫩「妹妹」粉嫩乳頭一支搞掂

外表之餘，女生的內在亦要花心機去打理，即使私密處也要維持靚靚！有些女生會受女生私密處的外觀所困擾，不想黑色素沉澱？Relove 淨柔白桃私密美白賦活晶球凝露絕對幫到手！產品獨家使用熱帶雨林魚子萊姆萃取及海藻醣，鎖住美白精華，還有阿爾卑斯山七種草本萃取混合的美白因子，實證28天有效亮白。除了外陰部，乳暈、微笑線、鼠蹊部、臀溝、腋下等也可以使用此產品；惟注意懷孕及哺乳期間不建議使用，避免嬰幼兒誤食。

➤Relove 淨柔白桃 私密美白賦活晶球凝露 30ml $388。

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