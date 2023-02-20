心臟衰竭｜容易累、動一下就氣喘不舒服　注意3種心臟衰竭警號

心臟就像人體的馬達，負責打出血液運送到全身，再把這些血液輸送回來，如果心臟這顆馬達開始沒力，血打不出去、收不回來，就會在下肢開始瘀積，讓兩隻腿變得腫腫的，再一路腫到上半身。



「腳」像是我們人的第二個心臟，因為腳跟心臟一樣，容納了很多血液，血液從心臟打出去，送到最遠的腳趾頭，如果用平均身高來計算，腳的血液要流回心臟，必須要往上1公尺；等於這顆心臟馬達必須要能把1公尺外的血抽回來，就像一顆氣球要擴張，才能把空氣吸回來，如果沒有擴張的能力，血液就會瘀積在腳上。

3種心臟衰竭警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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這種「心臟沒力」的疾病，就叫做「心臟衰竭」，罹病1年後的死亡率達到11％，罹病5年後，更有一半的人會因為這個疾病而死亡；如果攤開其他癌症的5年存活率來看，心衰竭的死亡率比大腸癌還要高，所以又稱為「心臟的癌症」。

在臨床上，負責把血液打出去的收縮型心衰竭大約佔1/3，負責把血液收回來的舒張型心衰竭則大約佔2/3，所以下肢水腫就是一個非常重要的心臟衰竭警號。

注意3種心臟衰竭警號

造成心臟衰竭的原因有很多，可能是單純的老化，或是因為高血壓影響血管而出現的問題，通常一開始不會有什麼症狀，但如果沒有解決問題，就會慢慢出現呼吸困難、喘、容易累、四肢水腫、全身水腫等症狀，而且會愈來愈嚴重。

容易累

「容易累」是指在放鬆、休息的狀態下還會不自覺的想睡、打瞌睡。

- 在梳化上看電視就睡著，但很淺眠。

- 躺在床上不知不覺就睡著，但明明不是睡覺時間。



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動一下就喘

這也是漸進式的症狀，原本可能要大量活動才會覺得喘，但隨著心臟的功能愈來愈差，可能不用什麼活動就會覺得又累又喘。

- 做勞動，例如掃地、拖地，沒多久就覺得喘。

- 爬樓梯才3~4層、甚至1~2層就會覺得喘。

- 連走路都覺得喘，走路速度開始不自覺的變慢，想要走快一點就會喘，走短短的路程就會有點呼吸不過來。

- 坐著也覺得喘，但躺著也不舒服。



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水腫

如果是心臟衰竭造成的水腫，會腫得很厲害，鞋子都大了一號，皮膚按下去會凹陷不會回彈，莫名的變重、變胖，甚至到了嚴重的時候體重一下子增加10、15公斤。

如果以上3種症狀出現其中2項，而且持續1~2週都沒有改善，最好還是盡快到醫院看心臟科檢查一下，如果是心臟衰竭，心臟超聲波可以看得出來。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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