護心飲食｜納豆防中風骨鬆、紅麴調節血脂　細數3大護心神物功效

納豆的風味獨特，而且攪拌之後還會牽絲，被許多人列為拒絕往來的食物之一，但其實納豆超營養！



台灣哈佛健康管理中心醫師黃昭勳表示，納豆可以促進免疫、緩和呼吸道感染症狀，還可以保護心血管、預防中風、防止骨質疏鬆等。

3大護心神物（按圖👇👇👇）

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納豆可預防中風、骨質疏鬆、排便順暢、緩和呼吸道感染

黃昭勳指出，納豆營養豐富，含有納豆激酶、維他命K2等。納豆菌屬於枯草桿菌的一種，可以增加腸胃道當中益生菌的數量，並且抑制壞菌的滋生。同時納豆菌能製造蛋白質、澱粉分解酵素，促進消化，也幫助排便順暢。

人體有70％免疫細胞住在腸胃道的周圍淋巴組織中，理想的免疫力有賴於身體的免疫細胞與腸道益生菌和諧共處。納豆菌會增加益生菌數量、抑制壞菌的滋生，自然加速抗體產生速度，緩和呼吸道感染等症狀。

黃昭勳說明，納豆中含有納豆激酶，納豆激酶是納豆菌中萃取出的纖維蛋白分解酵素，而纖維蛋白是血液凝結體，也就是造成血栓的主要成分，因此可以分解血栓主要成分的納豆激酶，具有清洗血管的潛在療效，能保護心腦血管，預防中風與缺血性心臟病。

另外，納豆中所含的維他命K2則能調節血液凝固，同時與維他命D3協同，增加骨質健康，避免多餘的鈣質沉積在血管當中，進而能夠預防骨質疏鬆。而且納豆菌被公認為含維他命K2營養價值最高的食物來源。

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紅麴、Q10、納豆是護心神物，降血脂、膽固醇、維持心血管生理機能

黃昭勳補充，提到納豆，就一定得提到同樣對心血管有幫助的紅麴、Q10。納豆有溶解血栓纖維蛋白的功能，紅麴則能調節血脂代謝、Q10則有維持心血管生理機能的功效。《本草綱目》記載「紅麴主治消食活血、健脾燥胃、治赤白痢、下水穀」。黃昭勳解釋，紅麴中的成分紅麴菌素與西藥statin類的降血脂藥物作用機制相似，透過抑制肝臟製造膽固醇的酵素「還原酶」，降低內生性的膽固醇。

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然而肝臟製造膽固醇的路徑也是製造輔酶Q10的路徑，若是靠紅麴或statin降了膽固醇，也會損失體內重要的Q10。黃昭勳解釋，Q10是細胞的發電機「粒線體」重要零件，若缺乏Q10會導致疲累、肌肉酸痛、肝功能指數惡化，因此市面上的紅麴萃取物常常與Q10一併使用。

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