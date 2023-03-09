男人最痛｜解構男性弱精7大原因、簡單5步自測精子健康度

很多人結婚多時仍未能懷孕，往往會將問題歸咎於女方，但其實出現不育，問題並非只在女方身上，若男方身體機能出現問題亦有可能導致不育。到底男性不育的成因是什麼？又有沒有方法可以知道自己的精子是否健康？本文將為你一一解構！



不育問題常出現 男女雙方均可為原因！

不育是較為常見問題，據香港家計會資料，本港每 6 對夫婦，便有 1 對有不育的情況。從醫學角度上來說，當夫婦定期有行房，期間完全沒有採用任何避孕方法，一年後仍未能受孕，便是不育。

導致不育的成因很多，男女雙方都有機會不育，雙方亦可同時存在問題，因此夫婦雙方在評估過程中均需參與。在不育問題出現時，最重要的是弄清原因，而非責怪伴侶，在不育的個案之中，約有三成的原因在於女方、三成在於男方，其餘則屬共同的原因或原因不明。

同場加映：勃起功能障礙是甚麼？（按圖👇👇👇）

男性不育的成因是什麼？

根據衛生署資料，任何可影響精蟲製造或輸送的不良因素，如吸煙、飲酒、睪丸下降異常、陰囊靜脈曲張、生殖器官因手術或發炎而受損等，都可能導致男性不育。另外，最近的研究發現，男性如有無精症或精蟲極稀少的問題，其中有部分是由於遺傳因素所致。而在以上種種因素當中，又以健康精子的數量不足為男性不育的主要原因。

7大男性弱精成因

男性精子的質量與數量直接影響著生育能力。以下是一些可能導致男性精弱的因素：

1. 年齡



隨著年齡的增長，精子的質量和數量可能下降。

2. 疾病和藥物



某些疾病和藥物可能對男性生殖系統產生不良影響，例如睾丸疾病、前列腺炎、糖尿病、高血壓、心臟病、放療、化療等。此外，一些藥物如類固醇、抗生素、利福平等，也可能影響精子的質量和數量。

3. 飲食習慣



營養不良、缺乏維生素和礦物質、攝入過多的酒精和咖啡因等可能影響精子的形成和質量。

4. 生活習慣



吸煙、酗酒、藥物濫用、長時間暴露在高溫環境或輻射中等，會對男性生殖系統產生負面影響。

5. 心理壓力



長期處於壓力狀態下，可能影響睾丸內分泌系統的正常功能，從而影響精子的質量和數量。

6. 遺傳因素



某些男性可能患有先天性生殖系統異常，如睾丸發育不良、輸精管閉塞等，影響生精細胞的生成和精液的排出。

7. 環境因素



暴露在有害物質中，如重金屬、有機氯化物、農藥等會對精子的質量產生不良影響。

▼7個精子冷知識（按圖👇👇👇）

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想知自己是否弱精？簡單5步自測精子健康度

自我測試精子健康的方法如下：

1. 收集精液樣本



盡量使用無菌容器收集早晨第一次排出的精液樣本，最好在採樣前3-5天戒除性行為，以確保精液質量最佳。

2. 量度體積



量度先前收集到樣本的體積，最好使用帶有刻度的試管或者小量杯，過程中請不要將樣本轉移太多次，以免量度出現誤差。

一般而言，正常男性一次射精的精液體積至少應在1.5ml以上。

3. 檢查精液顏色和質地



正常的精液顏色為乳白色或灰白色，質地黏稠，如果顏色和質地異常，可能表示存在健康問題。

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精液顏色反映身體狀況（按圖👇👇👇）

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4. 檢查氣味



拿著試管或者小量杯，嗅一嗅有沒有異味。

精液的氣味主要來自於精液中的胺類有機化合物，比如精胺、亞精胺，是一種特有的腥臭味。

假如精液沒有這樣一股怪味，提示附屬性腺的功能可能受損，反而需要引起我們的重視。

5. 計算精液的液化時間



精液射出後立即形成典型的半透明凝膠狀，室溫下在數分鐘內，精液開始液化（變稀），最後變成均勻的水樣物，只看到很小的凝塊。

室溫之下，正常精液的液化時間約為20-30分鐘。若液化時間超過60分鐘，有可能存在精液不能液化的問題。

以上測試僅供參考，若對身體狀況有懷疑，請不要猶豫立即就醫檢查，並向專業醫生獲取相關建議。