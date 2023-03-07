不育｜ 6對夫婦便有1對不育 長期不孕恐患朱古力瘤 1分鐘問卷自測

據香港家計會資料，本港每 6 對夫婦，便有 1 對有不育的情況。隨著年齡增長，女性不育的機會率便相對增加，年過40的婦女尤甚。導致不孕的成因有很多，但婦女們若不孕的同時又長期經痛，那就要注意了！因為你很可能患了「朱古力瘤」。



朱古力瘤是甚麼？

「朱古力瘤」即是子宮內膜異位症，據香港基層醫護女性健康聯盟指，全港每10名處於生育年齡的婦女就會1人患上子宮內膜異位症，估算全港超過30萬女性患有不同程度的子宮內膜異位症。

踏入青春期後，女性的生殖器官會受荷爾蒙影響，開始周期性排出卵子。為了迎接受精卵，子宮內膜會逐漸增厚和充血。然而，假如卵子沒有受精，子宮內膜就會分解脫落，形成月經。

若經血經輸卵管倒流至盆腔內，使內膜組織在子宮腔外面的器官生長，便會形成子宮內膜異位，輕則引致發炎和疼痛，重則有機會導致不育。當子宮內膜異位發生於卵巢，就會形成充血囊腫的子宮內膜瘤。日積月累之下，當中積聚的血液會變成深棕紅色，所以又稱「朱古力瘤」。它們一般不會引起痛楚，但不幸破裂的話，囊內液體會流進體腔，造成劇痛和形成黏連，影響身體器官的正常運作。

▼家族中有人患朱古力瘤和以下人士患朱古力瘤風險會較高：（按圖 👇👇👇）

嚴重可致不孕

子宮內膜異位可引致不同後果，朱古力瘤有機會令排卵受阻或阻隔精子進入輸卵管，因而令婦女難以受孕。在不育的女性當中，高達四成患有子宮內膜異位症。另外，如婦女患有朱古力瘤，應留意有否出現緊急肚痛情況，因為一旦腫囊破裂，液體會流進體腔，導致劇痛，此時便需要安排緊急手術。

雖然子宮內膜異位會影響受孕機會，但患者仍有可能懷孕。懷孕時， 體內停止排卵，令子宮內膜不會增生，所以會暫時紓緩子宮內膜異位的症狀及減輕病情，然而，這卻並不表示能把問題根治。事實上，子宮內膜異位的復發率頗高，所以即使生育後，也會有可能復發。

1分鐘自測子宮內膜異位症風險

經痛看似很平常，但如果服止痛藥後還感到痛，或持續經痛便有可能是朱古力瘤症狀。患朱古力瘤的婦女普遍於20來歲開始出現徵狀，最常見為經痛，不僅可持續整個經期，甚至經期前或完經後仍然感到盆腔痛楚。其他徵狀包括經血量過多、性行為時疼痛、經期時大小便疼痛或出血等。

不過，有部分患者是完全沒有病徵，只是透過醫生檢查時意外發現。女性亦可進行子宮內膜異位風險問卷測試，以初步了解自己有否有子宮內膜異位的症狀。

▼自我檢測患朱古力瘤風險：（按圖 👇👇👇）

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婦女若想預防子宮內膜異位，除了健康的生活習慣即，保持身體健康、適當的運動及注意飲食調節外，還應免使用避孕藥，因為避孕藥中含有激素，長期使用可能會導致荷爾蒙水平的不平衡，增加子宮內膜異位的風險。同時，謹記定期進行婦科檢查，定期進行婦科檢查可以及早發現身體隱藏的毛病。想要成為父母，健康的身體和耐心是必不可缺的，只有兩者兼備才能令生育事半功倍。