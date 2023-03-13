迫11月大兒子吸電子煙引眾怒 母親吸煙或影響嬰兒發育 附戒煙貼士

嬰兒本應是最需要別人照顧的對象，不過近日澳洲卻有一名母親不懂分寸，竟拍攝自己強迫11個月大的兒子吸食電子煙，並將以此為樂。影片上傳後引發網友撻伐，該位母親亦因此收到大量死亡威脅與暴力訊息，迫於無奈只好搬家。



綜合外媒報導，事件發生在澳洲新南威爾斯州中北部海岸肯普西鎮(Kempsey)，早前，16歲的Annie Donovan因為貪玩，竟將電子煙擺放在11個月大的兒子Lebron旁邊，影片所見，當她看到兒子伸手抓住電子煙時，還笑著問道「想試試看嗎？」然後把電子煙塞至兒子嘴中，見到嬰兒掙扎時她還在一旁笑得相當開心。影片上載後，迅速爆紅，並引來鋪天蓋地批評聲浪。

隨着事件不斷發酵，起初，16歲的當事人Donovan亦曾反駁網民對她的批評，但後來態度開始變得軟化，表示如今明白自己做錯了。當地媒體亦曾訪問Donovan的母親，她指Donovan其實是一名好媽媽，現在已經知道做錯，希望大家能夠再給她機會。

當地警方亦曾因為接獲大量民眾舉報，而派出警員前往拍攝影片的住所進行調查，及後對外表示根據醫療專業人員和其他政府機構建議，不會採取進一步行動。

母親吸煙或影響嬰兒發育！

母親吸煙對已出生嬰兒的影響是非常嚴重的，以下是一些可能的影響：

1. 呼吸問題



嬰兒暴露在母親吸煙的煙霧中，可能會導致呼吸問題，例如哮喘、肺炎和呼吸道感染等。

2. 耳部感染



母親吸煙會增加嬰兒患上耳部感染的風險。

3. 發育問題



母親吸煙可能會導致嬰兒的發育出現問題，例如神經系統和行為方面的問題。

4. 學習和行為問題



母親吸煙可能會導致嬰兒在學習和行為方面出現問題，例如注意力不足和過動症等。

5. 增加突發性嬰兒死亡綜合症（SIDS）的風險



母親吸煙會增加嬰兒窒息和SIDS的風險。SIDS是一種嬰兒猝死的綜合症，通常發生在嬰兒3個月到1歲之間。

戒煙的時機

戒煙什麼時機最好？就是愈早愈好！《衛生署控煙酒辦公室》引述資料指， 英國一項長達50年的研究發現，吸煙者如在30歲時成功戒煙，平均可挽回因吸煙而減少的10年壽命（按圖）：

30歲戒煙：平均可挽回10年壽命



40歲戒煙：平均可挽回9年壽命



50歲戒煙：平均可挽回6年壽命



60歲戒煙：平均可挽回3年壽命



戒煙後變化

當不再吸煙後，戒煙的好處隨著時間變化，會變得愈來愈明顯（按圖）：

+ 11

7個戒煙小貼士

戒煙是一個艱難的過程，但以下的貼士可能會幫助您成功戒煙：

1. 制定一個計劃：在開始戒煙之前，制定一個明確的計劃，包括您打算在何時戒煙、如何戒煙以及面對戒煙時可能遭遇的挑戰。



2. 詢問專業意見：請您的醫生或其他專業人士提供戒煙建議和支持。他們可以幫助您找到最適合您情況的戒煙方法，例如戒煙藥物或尼古丁替代療法。



3. 逐漸減少吸煙量：在戒煙前幾周或幾天，嘗試逐漸減少吸煙量。這可以幫助您的身體適應較低的尼古丁水平，從而減輕戒斷症狀。



4. 避免誘因：試圖避免觸發您吸煙的誘因，例如喝酒或與吸煙者在一起。把您的環境變得更加戒煙友好，例如清潔您的家中和汽車中的煙灰缸。



5. 找到替代品：找到一些健康的替代品來幫助您減輕戒斷症狀，例如口香糖、糖果、蔬菜、水果或健身運動。



6. 尋找支持：尋找支持來幫助您戒煙，例如與家人、朋友或戒煙團體交流。討論您的挑戰和成功，並尋求鼓勵和支持。



7. 積極思考：為自己的成功養成積極的思考方式。相信自己可以戒煙，並始終以積極態度對待戒煙過程中的困難。



母親吸煙對已出生嬰兒的影響非常嚴重，可能會對嬰兒的健康和發育造成長期的影響。如果您是一位吸煙的母親，請儘快戒煙，以減少對嬰兒的影響。請記住，戒煙是一個漫長的過程，而且可能會有挫折。但只要您堅定決心，並尋求支持和幫助，最終您可以成功戒煙。如果您需要幫助戒煙，請向醫生或其他專業人士尋求幫助。

（資料來源：《Healthline》、《衛生署控煙酒辦公室》、《Healthline》）