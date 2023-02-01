吸煙｜戒煙初期總是頭暈、咳嗽？一文搞清尼古丁戒斷症狀與副作用

許多抽煙者都曾嘗試戒煙，但戒了幾天之後，就覺得全身不對勁、沒精神或心情焦躁，沒多久又重回香煙的懷抱；戒煙除了需要決心、親友支持及創造無煙環境外，更大的難關是尼古丁戒斷症候群。

文： 張凱安 資料查核：Hello 醫師



《Hello醫師》為您介紹什麼是尼古丁戒斷症候群，說明戒煙的症狀及改善方法。

戒煙的初期症狀、如何改善戒煙症狀與副作用？（按圖了解👇👇👇）

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尼古丁戒斷症候群是什麼？戒煙症狀定義說明

尼古丁為煙草中的主要成分，抽煙時尼古丁會被肺部黏膜吸收，影響中樞神經系統，造成以下身體變化：

1. 血壓上升

2. 心跳加速

3. 新陳代謝變快

4. 產生興奮、愉悅及放鬆的感受



然而，在尼古丁進入人體後，經過2小時濃度就只剩下一半，上述作用也會明顯消退；此時，大腦就會再次渴望相同的欣快感，使人煩躁不安，想繼續抽煙；漸漸地，就會開始對尼古丁產生依賴性，形成煙癮。

任何長期吸煙者，突然停止抽煙或減少吸煙，減少了尼古丁的吸收量，並在24小時內出現身體不適的現象，即稱為「尼古丁戒斷症候群」，也就是俗稱的戒煙症狀。

吸煙對身體造成壞影響，大部份人都明白，但有多壞呢？按圖看清楚吸煙可造成的26種問題：👇👇👇

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戒煙容易頭暈、咳嗽？戒煙的初期症狀

在戒煙數小時後，戒煙者會陸續出現以下症狀，並在24小時內達到高峰：

1. 易怒、沒耐性

2. 緊張、焦慮

3. 注意力不集中

4. 口乾舌燥、飢餓

5. 頭痛、頭暈

6. 咳嗽

7. 胸悶

8. 腸胃不適

9. 失眠



戒煙症狀會持續多久時間？

各種戒煙症狀的持續時間與出現比例表列如下：

相比於生理症狀，心理上的不適與依賴感會持續更久；根據統計，在戒煙後3-6個月間，高達7成的人會再次抽煙；因此，除了克服戒斷症狀外，抽煙者也可尋求親友支持，或前往醫院的戒煙門診，在專業醫師的幫助下逐步戒煙。

▼肺癌成因（按圖了解👇👇👇）：

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如何改善戒煙症狀與副作用？

戒煙者可藉由下列方式緩解各種戒煙症狀所帶來的不適：

1. 注意力不集中、疲倦：

- 將工作、家事或活動分次完成。

- 規律休息、睡眠充足。



2. 煩躁不安、易怒或情緒低落

- 減少茶、咖啡及朱古力的攝取量，避免躁動或失眠問題加劇。

- 維持規律的運動習慣，有助安定神經、讓心情愉悅，以及加強心肺功能。

- 轉換環境，暫時離開有壓迫感的地方。

- 改變想法、轉移注意力，或多回想愉快的經驗。

- 將全身肌肉繃緊後完全放鬆，同時重複數次深且慢的呼吸。



3. 失眠

- 保持規律的睡眠時間。

- 睡覺之前從事簡易的伸展運動。



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4. 咳嗽

- 多喝溫開水、吃熱稀飯或湯麵，以稀釋痰液。

- 少吃油炸、燥熱的食物，避免痰液變濃。

- 少吃涼寒食物，以免刺激喉嚨。



5. 口乾舌燥、食慾增加

- 咀嚼無糖香口膠，或啃食紅蘿蔔、芹菜及青瓜等條狀食物。

- 食用流質或片狀型態的葡萄糖。

- 多喝水、果汁或牛奶，或是攝取低熱量小點心，以降低飢餓感。



6. 不適應手上沒煙的感覺

- 擠壓減壓球或喝水，以轉移注意力。

- 隨身攜帶原子筆，除了可以把玩，還可隨手紀錄當下心情。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：為什麼戒菸很難？一次搞懂尼古丁戒斷症狀、副作用及改善方】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」