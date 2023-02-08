肺癌｜虔誠信徒反而得重症？一習慣致肺癌 吸煙並非唯一成因

燒香拜佛當然是希望能得到神明庇佑，現時在香港仍然有不少家庭會在家中擺設神枱供奉，但你又有沒有想過，你的誠心不但換不到神明庇佑，反而令你染上癌症？



據外媒報導，泰國一名65歲婦人，平時不抽煙，生活作息也正常，只是每週點20根香拜佛，持續6年之後竟然被醫師診斷出肺癌。

外媒指，婦人去年藉由X光檢查發現左肺有不明腫塊，而且還有增長的跡象，因此前往醫院診療。經醫師為婦人進行「正子斷層造影」，並且動手術切除左肺腫塊，證實婦人罹患的是2A期肺癌。

但婦人平時沒有吸煙，生活作息規律，也沒有出現咳嗽、胸痛、體重減輕等常見的肺癌症狀，因此醫生亦一度找不出病因。後來經詢問才知道，婦人是虔誠佛教徒，每週四都會點20根香，並且持續6年，醫生因此判定燒香的習慣可能是導致肺癌的病因。

醫生透露，婦人經過手術治療後，7年來都不再燒香，身體健康狀況恢復良好，癌症也沒有復發的情況。

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肺癌知多啲！

肺癌是「香港十大常見癌症之首」，根據衛生署及癌症基金會的資料，單單是2022年因肺癌而死的案例就有3910宗，致命率遠超第2位的大腸癌，其中又以男性發病率比較高。

在香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

除了吸煙或吸入二手煙外，長期吸入廚房油煙、香燭煙也是高危，若有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的風險。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

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肺癌若能夠提早發現，治癒率當然能夠提高，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，結果令治療難度增加。因此高危人士，包括煙民與經常吸食二手煙的人，要對呼吸道疾病保持警覺，以便及早發現肺癌，增加治癒率。

你是肺癌高危人群之一嗎？

吸煙是公認危害肺部的一種不良習慣，因為煙草內有達數千種化學物質，當中有不少致癌物會從吸煙進入肺部，而煙草的煙霧會引致肺部產生炎症反應，損害肺部組織以及肺的修復能力，並大大提高患肺癌的機會。那麼是否只有吸煙人士才會有機會患上肺癌呢？雖然吸煙是患上肺癌的其中一種主要因素，不過亦有病例指出即使沒有吸煙的習慣的人士，也會有機會患上肺癌，而增加患上肺癌的風險因素分別如下：

年齡增長：根據癌症基金會指出，65歲以上長者患上肺癌的比例高於年青人



吸入二手煙：二手煙就是被動地吸煙，風險只比吸煙低，不過對人體產生危害不能忽視。而曾有報道指河南曾有一名女子因長期入丈夫的二手煙，最後與丈夫一同患上肺癌



職業空氣污染：長期吸入工業用的化學物質抑或油煙例如廚房烹煮、消毒劑、清潔劑、天拿水、油漆等等



居家空氣污染：一些老舊建築材料如石棉便是一級致癌物，如果日久失氛而暴露於空氣中就會產生空氣污染。另外平日燒香、煮食油煙等也是造成空內空氣污染的因素



環境空氣污染：汽車排放的廢氣、工廠排出的污染物等等



▼肺癌有什麼徵狀？（按圖了解 👇👇👇）

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預防肺癌建議

最佳的預防肺癌方法是避免吸煙和吸入他人的二手煙。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。

▼肺癌可以如何預防？（按圖了解 👇👇👇）