九龍醫院爆耳念珠菌個案組群 逾3成患者90日內身亡 邊5類高危人士

上週四（24日），九龍醫院爆發耳念珠菌個案群組。九龍醫院表示，受感染群組共有8人，年齡介乎75歲至97歲。現時其中一人已出院，其餘仍留醫，正接受隔離治療，目前情況穩定。



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醫院發言人指，於上週二分別發現院內科延續護理男病房一名90歲男病人、康復科女病房一名74歲女病人，確診感染耳念珠菌，但沒有感染徵狀。及後院方追蹤再發現多6名病人帶有耳念珠菌，但同樣沒有感染徵狀。

耳念珠菌傳染性極強

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院曾出現一批確診為耳念珠菌的帶菌者。 （醫管局提供）

耳念珠菌是念珠菌的一種，具多重耐藥性，能造成高死亡率的嚴重感染。2009年在日本首度被發現，接著出現在愈來愈多國家。

美國「耳念珠菌」病例激增

近日，有美國研究指，近年來美國的耳念珠菌個案正逐步上升，自2016年通報53例起，2018年通報330例，2019年476例，2020年756例，2021年1471例，每年都有近一倍的升幅。

耳念珠菌可寄存在包括：皮膚、陰道和呼吸道等人體各處，並存活數週。耳念珠菌可能會進入血液並擴散至全身，出現如發燒、疼痛和疲勞等症狀，嚴重的話會引發血液、傷口和耳朵等感染，一般只從症狀會較難判斷，必須經由檢驗才能確診。

逾3成患者90日內身亡 5類高危人士要小心！

據美國CDC（疾病控制和預防中心）數據指，超過3成的念珠菌感染者會在患病90天內病逝。但CDC的研究人員亦指，由於這些感染者通常也面臨著其他多種健康問題，因此未能確定有多少死亡可以直接歸咎於耳念珠菌。因為耳念珠菌可能是直接死亡原因，也可能是與其他不良健康因素一起加速死亡。

耳念珠菌的高危群體包括以下5類人士：

1. 個人和環境衞生欠佳



2. 經常接觸侵入性裝置如人造氣管、導尿管、腸胃內窺鏡導管



3. 本身免疫力低下



4. 長期住院的病人、糖尿病患者、免疫力受損的病人



5. 近期曾接受大手術、正服用廣效性抗生素或抗真菌素



耳念珠菌的預防方法

要預防耳念珠菌可以參考以下7點：

1. 保持良好個人和環境衞生



2. 適當使用抗真菌藥物



3. 以1：49稀釋漂白水消毒環境



4. 避免與他人共用物品或衣著



5. 維持健康生活及飲食習慣



6. 控制已有疾病



7. 做運動增強免疫力



（參考資料：衞生防護中心、CDC、領康醫療）