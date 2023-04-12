中學文憑試｜用潤唇膏搽眼皮提神或致失明？ 提升記憶力食6種食物

下週五（4月21日）將會是中學文憑試（DSE）筆試正式開考的日子，相信即使在這個時候，仍有不少考生把握住最後一週的時間加緊溫習。自古以來，學生們為了擠出更多學習時間各出奇謀，古有「懸樑刺股」，而今時今日就有「潤唇膏搽眼皮」，但走於極端當然不是好事。



一男子將潤唇膏塗抹在眼瞼上，該視頻獲得了 800 萬次觀看（圖片來源：Tiktok截圖）

近日，外國社交平台Tiktok瘋傳「用潤唇膏搽眼皮提神提神」的方法，但卻引起一眾醫生與專家的關注，指該方法不但有機損害眼角膜，更可能導致失明。

潤唇膏搽眼皮提神有咩用？

社交平台Tiktok上，最近流傳一種提神方法，將 Burt's Bees 品牌的潤唇膏塗到眼皮和周圍的皮膚，由於該品牌的潤唇膏含有薄荷成份，塗抹後會產生冰涼感，同時，潤唇膏本身具有薄荷油，接觸皮膚後會引起灼燒感，藉此達到提神的功效，此方法吸引不少網友模仿，用於通宵溫書。

美國視光師指方法危險或致失明！

方法傳出後引起專家的關注，美國視光師 Mike Balgemann 警告，眼瞼是身體上所有皮膚中最脆弱的，很容易受到刺激，用潤唇膏直塗抹眼瞼，有機會引致接觸性皮炎，導致眼瞼上或周圍的皮膚變得乾燥、發癢和疼痛。

Mike Balgemann 又指，如果潤唇膏的薄荷醇進入眼睛，可能會增加患青光眼、白內障和感染的風險。若使用的潤唇膏不慎被污染，有機會在塗抹時感染，如唇皰疹一類的病毒，引致眼部皰疹，嚴重或會損害角膜導致失明。

中學文憑試當然是決定學生未來走向的一大重要事項，但若為了爭取溫習時間而傷及眼睛、影響視力，那就可能不值得了。其實，要考取好成績，除了考試前的溫習，平日的努力才是最重要。比起通宵達旦的溫習，維持良好的作息時間，在規定好的時段裡溫習其實還來得有效率。

提昇記憶力最好食6種食物

考生們若真想在作息時間以外下苦工，那不彷就從飲食方面著手，至少比「潤唇膏搽眼皮提神」來的健康！

以下是6種增強記憶力食品：

1. 雞蛋



雞蛋是一種富含蛋白質、維生素B12和葉酸的食材，這些營養素有助於促進腦部健康，同時還可以提高記憶力和學習能力。

2. 藍莓



藍莓是含有豐富抗氧化劑的水果，其中包含的類黃酮有助於保護神經元，維持腦部健康。此外，藍莓也含有維生素C、膳食纖維和鉀等營養物質，有助於保持身體健康。

3. 豆類



豆類含有豐富的膳食纖維、蛋白質和維生素B，這些營養物質有助於提高能量和認知功能。豆類還含有豐富的鐵、鎂和鋅等礦物質，有助於維持身體健康。

4. 西蘭花



西蘭花中含有豐富的維生素C和K，可以幫助促進腦部健康和神經傳遞，同時還可以增強記憶力和學習能力。

5. 紫菜



紫菜是一種富含碘和Omega-3脂肪酸的食材，可以幫助促進腦部發育和健康，同時還可以增強記憶力和學習能力。

6. 綠茶



綠茶含有豐富的抗氧化劑，其中的茶多酚和優酪酸有助於提高認知功能和記憶力。綠茶還含有咖啡因，可以提高警覺性和注意力。此外，綠茶還有助於減少壓力和焦慮，有助於維持身體和心理健康。