口腔健康｜4種舌頭狀況身體正響警號 呈深紅色需攝取這些營養素
撰文：中天新聞網
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舌頭除了幫助咀嚼食物以外，沒有太大的作用，不過牙醫師表示，舌頭其實可以觀察出身體健不健康，對此，分享4個舌頭狀況所代表的身體警訊，其中舌頭顏色若非常紅，須儘速就醫。
台灣竹北橙蒔美學牙醫診黃文龍院長在Facebook分享，4個舌頭狀況所代表的身體警訊。
4個舌頭狀況所代表身體警號（按圖看清👇👇👇）
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1. 缺水：缺水時的徵兆就是口乾舌燥，因為身體為了保存體液，而降低唾液的生成量，除了感覺口乾，唾液不足還會影響食物的分解能力，而且還會降低保持牙齒健康的能力。
2. 口腔微生物群：口腔微生物是健康口腔的重要元素，如果看到舌頭上有一層白霜，那就代表口腔微生物群可能出狀況。
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3. 免疫系統警示：免疫系統通常不會讓任何東西在舌頭上輕鬆存活，因此如果注意到自己的舌頭顏色非常紅，除非剛吃過紅色的東西，否則請儘快就醫。
4. 營養缺乏：如果舌頭呈深紅色，那可能需要調整飲食，尤其是應該增加維他命B12跟鐵的攝取量。
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