口腔癌｜台灣歌王陳昇口腔癌後遺症舌頭麻木　醫提醒千萬別碰檳榔

「不老頑童」台灣歌王陳昇2020年罹患原發性口腔癌，當時一度交代後事，現在仍覺得沒剩幾年，他透露當年開刀傷口大到讓他嚇壞，整整插鼻胃管躺15天，目前舌頭仍1/3麻木、還會流口水。醫師表示，口腔癌99％和行為有關，煙、檳、酒是最大致癌因素，甚至可能全口到處長癌細胞，切完左側換右側，提醒千萬別碰煙檳酒。



陳昇口腔癌手術後遺症 舌頭麻木、流口水

陳昇當年罹患口腔癌，曾特別囑咐家人，死後把骨灰灑在綠島附近海中，也打算在父母安葬的地方，舉辦生前告別式。他坦言，自己雖然努力看淡生死，但睡覺時躺在床上會覺得沒剩幾年可活。而他當年開刀，曾插鼻胃管躺了15天，傷口也大到讓他嚇壞，回想自己應該是狂吃檳榔才會罹癌，目前還有手術後遺症，就是舌頭1/3是麻的，偶爾還會流口水。

▼11種口腔癌常見症狀（按圖👇👇👇）

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檳榔充滿致癌物質 千萬別碰

台灣馬偕紀念醫院癌症中心主任呂宜興表示，煙、檳、酒是口腔癌的危險因子，而且口腔癌和基因、遺傳等相關性較小，反而99％和行為有關。尤其檳榔是已知致癌物，很多人以為不加石灰就沒事，其實荖藤、石灰、檳榔子都含致癌物質！他指出，荖藤有黃樟素、紅灰和白灰都會改變口腔酸鹼度、檳榔子則有檳榔鹼和粗纖維，不但刺激口腔黏膜細胞，還會致癌，即使只是「含」檳榔，仍有致癌風險。

口腔癌只能靠手術 最怕全口到處長

而口腔癌最難纏的地方，就是全口到處發生。呂宜興說，因為嚼檳榔是全口腔刺激、暴露在同樣的致癌環境下，所以舌癌可能一開始長在右邊，切除後換左邊，甚至根本切不完，上下左右到處長。而口腔癌又不像乳癌等其他癌症，可以靠標靶藥物控制或縮小病灶，口腔癌只能靠手術切除，採用化療、放射線治療的破壞範圍還可能更大。

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口腔癌術後無法避免功能受損

呂宜興強調，口腔癌手術無法避免影響吞嚥和語言功能，而且味覺和感覺都很難恢復。因為用補肉、補皮方式只能做到空間的補充，但神經感受器難恢復，就算黏膜細胞會慢慢長過來，但也只長一小部分，補的皮肉也沒有運動神經，要靠正常肌肉去帶動，所以術後必須做復健。

建議用其他物質取代檳榔 定期篩檢不能少

呂宜興說，檳榔只有不碰，沒有少碰這回事，而且使用量高、危險性相對提高，使用量低、危險性也不見得就低。建議能不碰就別碰，有在嚼檳榔的快戒除。有些人是因為檳榔可提神，建議改喝咖啡、嚼口香糖；想利用檳榔產熱，可以改喝熱湯、熱飲；靠檳榔找靈感，也建議改採其他方式。

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目前台灣國健署提供2年一次口腔癌篩檢，呂宜興認為，如果篩檢時有異常，如口腔白斑、紅白斑、疣狀增生，或是有硬塊等，即使切片結果為良性仍有癌變可能，這類高危險群應每半年到1年定期追蹤一次，早期發現、早期處理，傷害範圍較小，口腔功能才較有機會保留。

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