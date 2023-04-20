老人斑｜可與雀斑、痣並存　不會癌變但影響外觀　做好一事可預防

．日曬、體質以及年紀，助長老人斑生成

．汽化雷射能徹底除斑，但難防再生



鴻海創辦人郭台銘3年前投入國民黨初選時，被發現進場「修修臉」，臉上大小不一的老人斑消失，瞬間回春。台灣林口長庚醫院皮膚部部長張雅菁說，每個人終其一生都可能出現老人斑，其成因與體質、年紀、日曬有關，體質因素佔最大宗。不過，老人斑並不會癌變，唯一只有外觀會令患者相當困擾。

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表皮角化增生 摸起來粗糙且突起

不是上了年紀，臉上的斑點就是老人斑，老人斑、雀斑、曬斑與肝斑完全不同。張雅菁指出，老人斑正式名稱為「脂漏性角化症」，表皮角化往外增生，摸起來質地粗糙且突起，除了長在臉上，四肢、軀幹也是常見的部位，有人形容，老人斑就像是「溶掉的蠟燭」黏在臉上，一塊又粗粗的。

雀斑是基因引起，臉部表皮出現黃褐色小斑點，會隨着年紀增加而慢慢淡化；曬斑則因為過度日曬，表皮出現光老化，隨年紀增加顏色會加深，斑點大小類似雀斑，一般人難自行辨別。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，肝斑呈現暗紅色類似豬肝色，分佈在臉頰、額頭，臉頰會「對稱」出現，大小多是一整片，不是小斑點。

老人斑不會癌變 真皮層的痣才要注意

老人斑好發於50歲以上人士，生成最大的因素以「體質」為主，因此，臨床上有不少20多歲人士出現大面積的老人斑。張雅菁說，老人斑最大的影響就是「美觀」，很多患者都是伴侶看不順眼，被要求治療改善，曾有一位患者因為孫子太愛摳他的老人斑，不勝其擾而求診。

張雅菁指出，皮膚上的斑點，可能同時存在，如老人斑上可能同時有雀斑，也可能同時長痣。但老人斑生長在表皮，並不會引起癌變，生長在真皮層上的痣才有機會癌變，有些突起的黑點，也可能是黑色素癌，須提高警覺盡速就醫。

老人斑治療的方式，以「汽化雷射」為主，分為鉺雅鉻雷射、二氧化碳雷射，依照老人斑面積分次治療，雷射後會形成傷口，約二周內傷口會癒合，不過，雷射後老人斑的顏色恢復需幾個月，這段期間必須做好防曬，維持正常生活作息。

根據統計，雷射手術後約有三分之一機率反黑。張雅菁強調，雷射後防曬一定要做足，否則日曬過度就會反黑，不過，反黑後續也會慢慢消退，只是患者會有美觀上的困擾。

雷射後得優先讓傷口癒合，要避免化妝或擦拭保養品，等待癒合後才建議保濕保養。黃毓惠表示，雷射過後的保養，盡量避免使用含有熊果素、麴酸、左旋C的保養品，最好使用無色素成分保養品。

預防長斑 唯一有效方法是防曬

預防斑點的發生，唯一能透過「行為」改善的僅有防曬，包含擦拭防曬乳、外出戴帽子、太陽眼鏡、陽傘等。防曬乳要在沒流汗之前塗抹，下班前補一次，勞動者只要流汗就要補擦一次；平時外出要戴墨鏡、陽傘，建議選擇內外都是黑色的陽傘，若傘內是銀色，會反射陽光，增加曬傷機率。

黃毓惠表示，防曬主要是阻絕紫外線UVA以及UVB，UVA會使皮膚老化、UVB容易曬傷皮膚變黑，建議應選擇兩種阻絕成分都有的防曬產品。UVA係數可選PA+++以上，歐系產品會以PPD呈現對抗UVA係數，建議選擇10以上；抗UVB則是用SPF係數呈現，建議選擇30以上。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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