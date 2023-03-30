腎病｜水腫、泡尿5徵狀或證腎臟有毛病　一原因千萬別亂服成藥

一名80歲王婆婆，意識不清、呼吸喘、四肢水腫被送入醫院，陪伴家屬極度擔心，經詢問病人有高血壓及糖尿病病史，且控制不良服藥遵從性低，檢視四肢水腫，皮膚乾燥脫屑。



家屬代訴病人已長時間身體虛弱、食慾差還有噁心嘔吐的情形，常看到病人皮膚癢不斷在搔抓，但家屬不知道這就是典型的腎臟病表徵，病人未積極就醫家屬也忽略這些警訊，進而產生急性症狀，腎臟科醫生經評估後緊急進行血液透析，透過人工腎臟讓病人的血液溶質與透析液中的物質可通過透析膜進行交換，進而清除血液中多餘的水分和毒素。

比起「估估吓」，用以下的「五字訣」去留意腎臟健康，或許更可靠！（按圖了解）

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台灣衛生福利部桃園醫院醫生腎臟科謝孟璇表示，很多人有腎臟病卻渾然不知，腎臟病也不是老年人的專利，一般人可以使用以下五字訣來檢視自己是否有腎臟病的症狀，分別為「泡、水、高、貧、倦」，這代表着「泡泡尿、水腫、高血壓、貧血跟疲倦」。

台灣衛生福利部桃園醫院廖千喻護理師表示，控制慢性病需要在生活中調整，平時要多喝水，勿吃來路不明的藥物和草藥，尤其很多人不了解藥物作用、副作用就到一般藥房買止痛藥，殊不知沒有對症下藥導致腎臟受損，因為藥物一般都是經由腎臟及肝臟代謝，注意飲食的攝取及藥物控制定期回診追蹤，一有不適就到醫院尋求醫療人員的協助，才能有精彩亮麗的腎利人生。

最後，衛福部桃園醫院提醒一般人若腎功能已經變差，好好控制慢性腎臟病可以延緩面臨洗腎的時間，住院期間經由醫生與營養師協助在飲食及藥物有效控制，病人有機會能重回正常生活。

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