膝痛｜9旬婆婆軟骨磨損、O型腳難步行　接受「這治療」3日後出院

據台灣衛福部統計，全台約有350萬人有退化性膝關節炎，58歲以上每5人就有1人飽受關節退化之苦，也是造成長者行動困難的5大原因之一。



由於患者平均接受治療的年齡為60至70歲，許多人顧慮手術風險，寧願忍痛也不開刀。其實透過審慎評估，高齡者也能接受關節置換手術，台北慈濟醫院日前收治一位90歲婆婆病患，術後搭配復健運動，第3天就能出院，幾星期後已能行走自如。

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這位高齡90歲的婆婆因左腳膝蓋長期疼痛，沒辦法走路超過10分鐘，就診後發現婆婆的左腳軟骨磨損嚴重，且因受力不均造成O型腿，並有嚴重的脊椎側彎、骨盆傾斜。考量高齡患者的手術風險高，醫生先用玻尿酸舒緩疼痛，最終接受「人工全膝關節置換手術」，術後恢復良好，現已無需拿助行器輔助行走。

台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗表示，退化性膝關節炎好發在體重過重、或長期進行粗重工作者，而且女性發生率是男性的3倍。由於人工膝關節大多維持10～15年就可能需要再置換，最好能一輩子只進行一次手術，所以通常會仔細評估病人的關節症狀有無影響生活品質，再決定是否要接受手術。

洪碩穗表示，雖然不建議讓病人太年輕就接受關節置換手術，但隨年紀增長，手術的風險也會相對提升，因此對於高齡的病人，在術前的心肺功能及麻醉方面都需要更審慎的評估。

在這個案例中，婆婆還患有骨質疏鬆，所以手術過程中須格外小心，以免因施力不當造成骨折。術後婆婆每天搭配復健運動，很快地在術後第三天就能出院，幾週後已能行走自如。

膝蓋退化性關節炎的成因複雜，危險因子包括以下幾項：

1、年齡

2、肥胖

3、職業（常需要蹲或跪的工作）

4、舊傷

5、衝擊性運動（如打籃球）

6、遺傳



另外還有組織的修復能力下降（例如年紀大），加上關節結構問題，與環境因素複雜交互作用，最後才引發膝蓋退化。

洪碩穗建議，要避免年老時關節退化，平時可以多活動腿部肌肉與關節，加上大腿肌力的訓練，維持膝關節的穩定及柔軟度。

許多人對關節炎有迷思，覺得痛成這樣就應該減少運動，其實退化性膝關節炎的預防與治療應以「運動」以及「減重」為核心基礎，可諮詢醫生與治療師，再決定運動的種類與強度。

例如體重過重、有明顯疼痛症狀或沒運動習慣的患者，可先減少爬山或爬樓梯，選擇伸展和輕度的重訓；若是關節炎前期患者，平時已有這些運動習慣，可保持運動，但強度與時間要循序漸進，平日再輔以下肢肌肉鍛鍊，不但不會加重關節炎，還可以保護膝關節避免繼續退化。

另外，骨質疏鬆也是年長者需要留意的症狀，平時可以透過攝取高鈣與優質蛋白、適度曬太陽、負荷運動、補充維他命D3，增加骨質密度，若關節有不適，也應盡早就醫，尋求專業診斷。

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