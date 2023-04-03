高血壓｜5旬婦呆等1小時才入睡、半夜又醒來？中醫教一招舒張血管

據調查，台灣每4人就有1人具輕度睡眠障礙，但除了壓力之外，其實失眠也可能與自身的高血壓有關。



台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師林在裕指出，臨床統計顯示高血壓患者中有高達46.6%的人為失眠所苦，而失眠又會使血壓控制難度增加，造成血壓難控制，此時除了使用藥物治療，也可以嘗試中醫的「耳穴貼壓法」，同時達到降低血壓、改善失眠的效果。

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患有高血壓的58歲林女士，近一年多來為高血壓及失眠所苦。經常有頭痛、頭暈及耳鳴的高血壓相關症狀，治療藥物有吃時血壓才會穩定，沒吃又會飆高。而且她還伴隨失眠症狀，每天都要躺上1個多小時才能睡著，半夜也會常常醒來。1個月前，她被中醫確診為「肝陽上亢」症型，經「耳穴貼壓」治療後，血壓偏高的狀況已穩定，而失眠症狀也獲得改善。

林在裕表示，血壓與失眠有着密切相關。高血壓合併失眠患者會因睡眠障礙而加重負面的影響，尤其在晚上失眠後，患者交感神經興奮度增加，導致血壓處於持續升高狀態。

另外，失眠也會導致自律神經功能紊亂，患者可能出現煩躁、緊張、焦慮等精神障礙，在此狀態下，小動脈持續收縮，可加劇心血管的損害。總體來說，合併失眠症可促進高血壓的病程進展，從而使血壓控制難度增加。

林在裕說，耳穴貼壓法可以刺激神經和內分泌系統，對擴張血管具有一定的效果，從而產生舒張血管，降低血壓的療效。耳穴貼壓法也可以讓患者大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，產生鎮靜及安眠的作用，使得失眠狀態同時獲得改善。

醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩即可發揮降壓、助眠療效。（今周刊授權使用）

而不同於長期服藥，可能加重肝、腎負擔，耳穴貼壓是一種簡單又方便的保健療法。醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩，即可發揮降壓、助眠療效。每次療程可貼壓2~3天，五個療程後再評估療效，療程中可以讓患者隨時隨地親自參與治療。

林在裕說，門診時像林女士同樣罹患高血壓合併失眠的病人還真不少，經臨床統計顯示高血壓病人中有高達46.6%的人為失眠所苦。為了避免藥源性所導致的毒害，選用非藥物療法（如耳穴貼壓療法等）也是一種方式，可激發身體天然的抗病能力，改善血壓偏高的同時，讓失眠質量的狀況得以控制。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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