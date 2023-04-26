糖尿病｜牙周病惡化糖尿病、心血管病風險大增！醫生籲4種人小心

口腔問題可能影響全身健康！牙周病泛指發生在牙齒周圍組織的細菌感染，導致牙齦與支撐牙齒的齒槽骨萎縮，進而引發牙齒鬆動，嚴重者會脫落。



牙周病如果持續惡化，影響所及可不只有口腔，罹患心血管疾病、糖尿病的風險大增恐連帶受害。

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台灣急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》中強調，口腔健康十分重要，曾經收到一名50多歲男性病患，本身有中風和糖尿病史，因敗血症和休克就醫，上一家醫院找不到敗血症的原因，將人轉院進行進一步檢查，大醫院發現，他的心臟瓣膜上面有贅生物，診斷為感染性心內膜炎。醫師追查原因，男子同時患有牙周病，研判是細菌趁免疫力下降時經由血液循環跑到心臟，造成心臟瓣膜受損，由於瓣膜已被細菌破壞到有爛掉的情形，無法妥善閉合，血液打不出去後果堪虞，醫療團隊決定為他置換人工瓣膜。

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台灣國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東也遇過嚴重牙周病釀成感染性心內膜炎的案例。他提到，一般人不太會罹患感染性心內膜炎，有4種人必須格外留意牙周病，若置之不理恐影響其他器官的健康（包括心、肺）。

1. 口腔衛生不良者。

2. 使用人工填充物的病人（如化療人工血管、心臟節律器、人工瓣膜等）。

3. 心臟功能低下者。

4. 吸毒者。



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根據台灣衛福部國健署的統計，台灣內90%成年人罹患牙周病。台灣翡冷翠牙醫診所院長林葳說明，當我們沒把牙齒刷乾淨，食物殘渣就會堆積孳生細菌，久了可能變成牙菌斑、牙結石。細菌一旦侵犯牙床，宛如房子的地基被掏空，這樣就是牙周病。

林葳表示，當牙床持續遭細菌掏空形成「囊袋」（pocket），傷害是不可逆的，置之不理會愈來愈嚴重，因為我們無法清潔囊袋深處，容易孳生更多細菌，堆積更多牙結石，持續往深處破壞，形成惡性循環，導致牙齒鬆動或脫落。口腔堆積大量細菌，一旦進入血液循環，很難不影響全身健康。

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臨床研究發現，牙周病會和多種慢性病互相影響、惡化，包括肺炎、慢性肺病、骨質疏鬆、腦中風、阿茲海默症、糖尿病、心血管疾病等，還會影響植牙的成功率以及導致孕婦早產或胎兒過輕。林葳特別提醒，一般民眾應「至少」半年洗一次牙，拖延太久可能會導致牙齦出血、紅腫以及牙結石堆積，進而引發口臭，再拖延下去就變成牙周病，細菌會從口腔蔓延全身。

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