糖尿病｜手腳麻木冷熱感覺遲緩！頑固周邊神經痛嚴重恐壞死截肢

罹患高血壓與糖尿病者，常因糖尿病控制不良易導致的「疼痛性糖尿病周邊神經病變」，四肢末梢麻木和冷熱感覺下降，且夜間出現疼痛和燒灼感，導致疲勞與失眠，若不加以治療，嚴重可能會導致截肢。



台灣長安醫院神經內科醫師楊聖功指出，糖尿病患的慢性併發症時，疼痛性糖尿病神經病變是其中最普遍的一種，也是導致糖尿病患殘障失能的主因。症狀通常由腳趾開始出現，然後逐漸往上延伸，而且下肢比上肢嚴重。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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經檢查後，發現是因為糖尿病控制不良所導致的「疼痛性糖尿病周邊神經病變」，透過藥物治療並搭配營養治療與靜脈雷射，疼痛得到了明顯的改善，也不再因夜間庝痛而產生焦慮與失眠。

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手腳麻木刺痛是危險徵兆

楊聖功指出，病人在發作初期，患者經常會感到手腳麻木、刺痛、燒灼、緊束等症狀，並有類似於「戴手套」、「穿襪子」的感覺喪失或疼痛。在嚴重情況下，可能會出現潰瘍和壞死，最終可能導致截肢。

另外這種疼痛十分頑固，使用高劑量藥物來止痛與鎮靜仍不佳，除了補充營養素外，額外再搭配周邊靜脈雷射來輔助治療。約數周後，疼痛與麻木感可大幅減少，對神經止痛藥物需求也能下降。

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靜脈雷射修復活化細胞

楊聖功表示，靜脈雷射是一種輔助療法，利用特殊針頭將光纖置於靜脈中，以低能量雷射光線照射血液，就像在幫血管照射日光浴，目的是在刺激及活化血球細胞，促進血液循環，進而啟動身體的修復能力。

靜脈雷射不僅可以協助改善慢性心血管疾病和促進傷口癒合，還可以調節神經系統、幫助神經修復和增強免疫能力等，具有一定的效果。

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醫師提醒，想要降低罹患糖尿病神經病變風險，務必要注意控制血糖並改善生活型態。若出現手腳麻木或刺痛等神經症狀，應儘快就醫治療。如果懷疑自己出現神經受損徵兆，可前往神經內科接受神經傳導檢查。

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