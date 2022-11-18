牙齒健康｜牙周病難根治？初期徵兆不明顯　認清4大病程與類型

牙周病初期徵兆不明顯，若在前期輕忽不理，放任細菌不斷侵蝕牙周組織，嚴重的破壞恐對口腔造成不可逆的傷害。因此，患者務必提高警覺，及早檢查、及時接受治療，才能將傷害降到最低。



如何診斷牙周疾病？

牙醫會透過牙周探測，觀察牙齦顏色和外型輪廓、檢查牙齒的鬆動度，並適當的將牙周測量探針放下牙齦，測量牙周囊袋的深度；若發現有骨頭損失區域，則必須照全口X光。

牙周病的病程與類型（按圖👇👇👇）

+ 6

牙周病依嚴重程度可分成下列幾個等級：

1. 牙齦炎

口腔可見到牙齦腫脹，顏色變成深紅色，且容易流血，患者可能會有口臭的情形。在這一階段的發炎仍未侵入齒槽骨內。

2. 輕度牙周病

當牙齦發炎持續存在，使得牙周組織受到破壞時，牙齒與牙齦之間即漸漸分離形成一道裂縫，稱為「牙周囊袋」。一旦牙周囊袋形成，牙菌斑更容易在此處堆積，且牙刷再也不容易清潔，發炎症狀會向更深層的牙周組織蔓延。當牙齒周圍的齒槽骨遭破壞時，便稱為「牙周炎」。

相關文章：【牙周病】口臭流血牙罅大9個症狀要小心 清牙石預防惡化甩牙！👇👇👇

+ 5

3. 中度牙周病

當輕微牙周炎發生又沒有及時治療，牙周囊袋會隨著骨頭的流失而愈來愈深，牙齦將持續發炎，甚至有膿包產生。牙齒會因牙齦萎縮而使牙根暴露，咀嚼無力，且經常會對冷熱敏感。

4. 重度牙周病

齒槽骨已大量流失並造成牙齒大幅度的動搖，甚至產生牙齒位置明顯移位、牙縫變大，常會有不定期的化膿腫大，囗臭加劇，最後牙齒可能遭到拔除或自動脫落。

相關文章：牙周病｜唔刷牙易中新冠肺炎！３種食物要少食防牙菌膜👇👇👇

+ 7

牙周病如何治療？

牙周病的治療首重口腔衛生，維持高標準的口腔清潔，輔以適當的潔牙工具，再加上專科醫師的治療，可大幅減少牙菌斑對牙周破壞的機率。

此外，以台灣為例，台灣健保有推行牙周統合照護計劃，提供民眾全口牙周治療，內容包含第一階非手術治療，像是X光檢查、牙周探測、口腔照護衛教與正確潔牙指導、牙齦下刮除和根面整平術，並在追蹤4～8周的牙周復原情況後，視需求及專科醫師評估，接受進一步的牙周手術治療，達到深部有效清創、減少牙周囊袋深度的治療效果，並給予牙周組織再生的機會。

相關文章：牙周病｜無妥善治療易致鼻竇炎？避用太硬牙刷破壞牙齦周圍組織👇👇👇

+ 5

接受牙周病治療後 仍須定期回診

在牙周病治療完成達到穩定後，視個人情況，大約每3～6個月要定期回診1次，接受牙周的支持性治療。醫師除了必要的維護外，同時也會檢查牙菌斑控制的情形，若有新發展的初期牙周病徵兆，也可以透過檢查及早被診斷出來。

呼籲民眾在治療牙周病後，還是必須持續正確徹底清潔牙齒，同時增強個人抵抗力，如攝取均衡營養、遠離高風險因子（如抽煙）、養成良好的生活習慣等，更別忽略定期回診檢查的重要性，才能預防牙周病菌再度侵犯。

延伸閲讀：

診斷牙周病不痠麻痛！全球首創6分鐘無痛牙周病快篩

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」