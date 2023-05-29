養和話你知丨疣VS油脂粒 切忌自行挑走疣 隨時一粒變數百粒？

不少人都有過長油脂粒的經驗，會讓臉上皮膚凹凸不平，影響外觀，但如果面上出現凸起的「粒粒」久久不退，兇手未必是油脂粒，可能是疣作怪！油脂粒和疣看起來非常相似，但成因與治療方法卻大相徑庭。疣是病毒感染引起的皮膚病，具有傳染性，不但會人傳人，更會持續擴散至身體不同地方，隨時一粒變數百粒！到底如何分辨油脂粒跟疣？疣的徵狀和成因是甚麼？應該怎樣治療？本文請來養和醫院皮膚及性病科專科醫生龔家怡醫生解釋疣是怎樣一回事。



甚麼是疣？如何分辨油脂粒與疣？

龔醫生表示，疣是由人類乳頭瘤病毒(human papilloma virus，簡稱HPV) 感染所致，屬良性皮膚增生。HPV有超過150種不同的病毒品種，不同的病毒品種會形成不同類型的疣，多數與油脂粒混淆的是「扁平疣」。

扁平疣一般為1至5mm大，由於本身華人皮膚帶有色素，因此扁平疣長在華人皮膚上通常呈淺啡色或深啡色。由於扁平疣可以經直接接觸或間接接觸傳播，數目通常較多，可以高達數十粒，其外表比較粗糙，多數出現在陽光接觸到的位置，特別是臉部、頸部、手背，也可能在胸前、腹部等位置。男士面部長疣的話，通常會在鬚根位置，因為在使用刀片剃鬚時有機會傳播疣病毒。

扁平疣一般為1至5mm大，一般是淺啡色或深啡色，數目通常較多。（圖片：Shutterstock）

相對於疣，油脂粒是因毛孔堵塞所致，並不會傳染，直徑比疣細小，約1至2mm，多為珍珠白色或接近患者膚色，外表較為平滑，通常會長在額頭、鼻尖和下巴這些油脂分泌較多的位置。

疣傳染力強 潛伏期可長達一年！

龔醫生指出，疣的傳播能力很強，當使用帶有病毒的公共物品時，例如赤腳在公共浴室行走或使用公共游泳池都可能被傳染。而已感染疣的患者， 亦可以經自體接觸(autoinoculation)傳播疣到身體其他位置，如果患者用手抓身上的疣，疣病毒就有可能會將病毒傳染到指甲下或周邊位置形成甲下疣(periungual wart)，並經指甲疣傳染到身上別的位置，病毒潛伏期可長達一年。然而，龔醫生表示，即使接觸到病毒，會否長疣視乎個人的抵抗力和接觸的病毒量。

疣種類知多少？ 有種疣直徑可達數厘米！

不同的HPV病毒品種，可引致不同種類的疣，最為常見的疣有5大類。

1. 扁平疣(plane wart)



通常由HPV3、10 型引致，通常都是淺啡色或深啡色，常與油脂粒混淆。

2. 尋常疣(common wart)



多數長在手、腳、膝蓋、指甲旁邊位置，大小由數毫米到一、 兩厘米都有，外型較扁平疣大和突出，有著微細血管，主要因HPV2、4型感染引致 。

3. 絲狀油(filiform wart)



形狀長且窄，通常長在臉部、頸部，特別是嘴唇或眼皮周圍，一般由HPV1、2、4、27、29型引致。

4. 跖疣(plantar wart)



通常長在足部經常受壓力的地方，例如腳板、腳跟、前腳掌位置。龔醫生指，當患者站立或步行時，體重會將疣壓向皮膚裡面生長，所以跖疣會較為堅硬，致患者步行時會感到疼痛。跖疣較難治療，大小可達數厘米，甚至幾個疣連在一起生長，形成鑲嵌疣型態(mosaic warts)，這種疣通常是由HPV1、2型感染。

跖疣通常長在足部經常受壓力的地方，較為堅硬，致患者步行時感到疼痛。（圖片：Shutterstock）

5. 尖銳濕疣(genital warts)



這種疣是經性接觸所傳染，會生長在生殖器官、肛門附近位置，由HPV6、11型引致。

哪些人較容易患上疣？

幼兒到青少年期的年輕人士、免疫力低、皮膚屏障功能受損的病人都較容易患上疣。

龔醫生指，幼兒和小朋友因抵抗力未成熟，會較容易感染疣。根據外國研究，15%學生曾經患過病毒疣。同樣，免疫力低的病人，例如需要長期服用類固醇或抑壓免疫系統藥物的人士，都會降低身體抵擋病毒感染的能力，因而較容易患疣。另外，皮膚屏障功能受損的病人，如慢性濕疹患者，病毒亦容易趁機入侵皮膚的微細裂痕導致感染。

另外，有某些生活習慣，包括長期曬太陽、咬手指、與他人共用貼身物品等，都會增加感染疣的風險。龔醫生解釋，長期曬太陽時，陽光會壓抑皮膚原有抵擋病毒感染的免疫能力 ，而咬手指也會令皮膚經常有損傷，令病毒更易入侵身體。由於HPV病毒容易在潮濕的環境生存，而且可以人傳人，當出入潮濕環境，如公共浴室、與他人共用貼身物品等都會增加感染風險。

自行擠壓疣 隨時一粒變幾百粒？

疣可以經HPV病毒自體接觸傳播，即由身體一個位置傳染到身體其他位置，而扁平疣有一個特徵，稱為假性疣體化(pseudo-koebnerisation)，是指當患者接觸病毒疣後，抓癢過的地方會長出新的疣，例如男士在鬚根位置生疣，在剃鬚時下巴其他位置就可能受感染長出更多的疣。

疣可以經HPV病毒自體接觸傳播，由身體一個位置傳染到其他位置。（圖片：Shutterstock）

疣會自行康復嗎？怎樣治療疣？

一般而言，疣的治療主要為五類：較初期細小的疣可以使用外塗藥膏（如扁平疣可以使用維甲酸藥膏），如體積較大的疣可能需要考慮進行激光治療（如二氧化碳雷射）、電灼以高溫電力把疣處理、冷凍治療，甚至外科手術。

龔醫生指疣並非一定要接受治療，因為疣有機會透過患者自身免疫系統而自行痊癒，她引述外國研究指，學生患者當中接近一半患者半年內不需接受任何治療下已痊癒，大約九成學生患者兩年內會痊癒。只是部分較頑固或數量眾多，已有擴散跡象的疣，可能會出現如痕癢或外觀問題，影響到患者生活，這時便需考慮積極治療，加速痊癒。龔醫生提醒，治療是針對受HPV感染所引致的皮膚細胞增生和角化過度的併發症，而不是消除病毒，因此治療後仍有復發的風險。

進行激光治療可治療疣。（圖片：Shutterstock）

真實個案分享 治療方式需因人而異

龔醫生分享處理過最年輕的個案是只有三個月大的嬰兒，因嬰兒照顧者手上患有尋常疣，因而傳染到嬰兒的右腿上，首次看診時尋常疣已有約1厘米大小，而且相當突出和肉眼可見到有很多微細血管，當不經意磨擦會引致出血。與家長商討後，決定使用冷凍治療，以極度低溫脫疣，過程比其他治療方法較少痛楚。病人經三次冷凍治療後，疣便脫落了。

另一個個案為一名長期受濕疹困擾影響面部皮膚的女病人，臉部出現數十粒扁平疣，一方面扁平疣數量較多、顏色較深，另一方面她因濕疹問題皮膚痕癢且有破損。經與病人商討後決定用電外科手術治療。剛治療後，疣的位置出現微細紅點，紅點於數天後結焦，並在一至兩周內脫落。進行電灼治療前後兩周最好避免曝曬，術後亦要避免傷口發炎感染，減低留下疤痕或色素沉澱的機會。

最後，龔醫生建議如果懷疑生疣，最好找醫生處理，醫生會因應患者的皮膚、身體情況，使用不同的治療方式處理，提供更精準的診斷及治療方案。

養和醫院皮膚及性病科專科醫生龔家怡醫生

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