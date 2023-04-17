養和話你知 | 甚麼是語言發展遲緩？拆解0-3歲幼兒語言發展里程碑

所謂養兒一百歲，長憂九十九，很多新手媽媽在孩子呱呱落地就開始有各種擔憂，當中語言發展便是其中之一，擔心子女在牙牙學語時期學習說話和表達方面會落後他人。兩歲時還未開口叫爸媽就等於語言發展遲緩嗎？幼兒0至3歲不同階段應發出甚麼聲音才屬正常？近年因疫情關係小孩需配戴口罩，會影響小朋友的口肌發展嗎？本文請來養和醫院高級言語治療師徐敏儀為一眾爸媽解畫，並提出相關建議。



0至3歲語言發展3大階段 孩子一歲左右懂得叫爸媽

養和醫院高級言語治療師徐敏儀指出，幼兒的語言發展主要分為三階段：發聲期、字詞期及句法期。若發現孩子在理解和表達上比同齡兒童遜色，便應多加留意。

六至九個月 發聲期



六至九個月的嬰兒正值發聲期，開始對聲音有所反應，會尋找聲音源頭，例如當聽到父母說話時會望向他們，亦可以根據語氣改變而作出反應。另外，這階段的幼兒已開始有表達能力，能用「咔咔」笑聲或者身體動作溝通回應，或用哭聲表達需要，也可以發出沒有意思的單音或重複的聲音，例如 ba 或 da da da。

六至九個月的嬰兒正值發聲期，開始對聲音有所反應，會尋找聲音的源頭。（圖片：Shutterstock）

一至兩歲 字詞期



一至兩歲的孩子已擁有簡單的理解能力，可以指出熟悉的人物、物件、身體部位，明白家長簡單的指示或問題，例如「俾波波我」，能夠說出各種常見物件或動詞的單字，好像「爸」、「媽」、「奶」、「車」、「食」、「抱」等。幼兒到了兩歲時能理解和說出更多單詞並加入形容詞，開始組合雙元素短句，例如人物加上動作「媽媽抱」、動作加上物件「食餅」、物件加上形容詞「花花靚靚」。

兩歲至三歲 句法期



兩歲至三歲的孩子開始明白「上下」、「大小」等簡單概念，以及較複雜的指示，亦可以運用三個元素組成句子如「婆婆去街 」以及更多不同詞彙，如用輔詞、顏色、數量，並可以回答「邊個？」、「喺邊度？」等簡單問題。

怎樣算是語言發展遲緩？ 家長需留意四大特徵

徐敏儀指出，有語言發展遲緩的孩子會有四大明顯特徵，包括迴避與別人的眼神接觸、對說話聲音反應欠奉、無意模仿別人說話、理解和表達上比同齡兒童發展較為遜色。家長可以多與子女溝通，從而觀察及了解是否出現上述四大徵狀，再決定是否需要進一步尋求專業意見。

家長如何教導、鼓勵小朋友說話? 言語治療師提議四方法

徐敏儀續指家長在孩子成長路上扮演著重要的角色，可以多與孩子互動，在日常生活中多鼓勵他們說話，藉此訓練溝通能力。四種方法如下：

方法一: 由興趣衍生更多互動



家長可以按照小朋友的興趣衍生更多溝通和表達上的互動。例如在玩耍時，家長可更主動地形容事件或物件的狀態，針對小朋友有興趣的事物進行發問、指示。像在玩吹泡泡時，家長可向孩子形容泡泡大小、問誰去吹泡泡、指示他拍或吹泡泡。

家長可按孩子的興趣多互動，鼓勵小朋友溝通和表達。例如在玩吹泡泡時，家長可更主動地向小朋友形容泡泡的大小、指示小孩吹泡泡等。（圖片：Shutterstock）

方法二: 減少接觸電子產品



徐敏儀呼籲家長避免讓孩子過分倚賴電視、電子媒體、電子遊戲等。因為電子產品屬於單向溝通形式，孩子只能被動地接受訊息，缺乏回饋機會。根據美國兒科醫學會建議，兩歲以下的小朋友不應看電視，以免減低社交互動接觸，影響腦部發展。

方法三: 製造合適的溝通環境



家長可以利用遊戲，製造合適的溝通環境。藉著不同的遊戲和活動，引導孩子接觸多方面的詞語和字句，幫助孩子把語言與象徵事物聯繫起來，學習並運用語言與人溝通。徐敏儀建議家長可與孩子玩一些假想性遊戲（例如煮飯仔）、角色扮演（模仿老師、學生）、程序遊戲（以先後次序連接詞去描述事件），透過玩遊戲亦可讓孩子演繹生活中不同角色，同時應鼓勵子女與其他小朋友一起玩耍，增強孩子的社交和生活經驗。

方法四: 多進行親子溝通



徐敏儀指出孩子需要與其他人多接觸、多交談、多玩耍，才能促進及刺激腦部正常發展。家長在與子女溝通時，例如在說故事期間，也可以提出一些邏輯性或情景問題（如果迷路的是你，你會怎麼辦？），鼓勵孩子從聆聽中學習語句，藉着發問去提升他們的語言及邏輯力。

言語治療師指出，孩子需要與其他人多接觸、多交談、多玩耍，才能促進及刺激腦部正常發展。（圖片：Shutterstock）

戴口罩會影響口肌發展？

小朋友的口肌及語言發展受先天及後天因素影響 ，發音及語言問題與口罩未必有直接關係。然而，當戴著口罩時，小朋友會因為看不到對方口型，或者口罩令說話者聲音有所改變，有機會令小朋友接收不清楚及影響學習。有研究顯示，學童聽戴著口罩的人士說話，會比起聽沒有戴口罩的準確度和接收速度都略為遜色。因此，如需要學習新知識時，老師可多利用不同方法，例如文字、圖片、形象等 ，令小朋友更容易理解內容，減低口罩對其接受訊息的影響。

怎樣改善孩子口肌發展？ 言語治療師剖析治療方案

徐敏儀指出，口部肌肉及功能會隨著年齡和累積經驗而逐漸發展，家長不應過分強求完美發音從而影響小朋友正常語言發展。徐敏儀建議在孩子一歲左右，可逐漸戒奶嘴或奶樽，減少舌頭長期前置，並增加口腔探索。一歲大的幼兒已能咀嚼半固體和較軟的固體食物，家長應避免把食物過度剪碎，好讓孩子多運用牙齒及肌肉咀嚼。用匙羹餵食時，家長可鼓勵孩子合上雙唇，主動用匙羹進食或飲用流質，進食後讓孩子自己用舌頭清理口腔內、牙齒四周及唇邊。

在孩子一歲左右，可逐漸戒奶咀或奶樽。（圖片：Shutterstock）

假如小朋友出現口肌障礙的徵狀，如經常張開嘴、啜奶有困難、兩歲半後仍有流口水情況、飲水時水會溢出口腔或鼻腔、進食時常反胃或嘔吐、未能模仿部分口肌動作（把舌尖提高、舔口唇或嘴角）、比起同齡小朋友有較多咬字發音不清等等，家長便要多加留意，盡快徵詢醫生或言語治療師的意見。

口肌訓練改善口部控制及活動能力

徐敏儀指出，如發現幼兒出現口肌障礙情況，言語治療師會建議患者進行口部肌肉訓練（口肌治療）。傳統治療以聽覺和視覺為主，而口肌治療則加入觸覺刺激，是一種多感官刺激的訓練方法。言語治療師會利用遊戲（如吹泡泡）、 訓練工具（如幼兒牙棒）、口肌治療專用工具等，為兒童的面部、舌頭、唇部、下顎及咀嚼肌等進行訓練，從而加強口部的活動性、敏捷性、精確度和耐力等來促進口肌控制，改善流口水、咀嚼及引導正確的言語發音。但徐敏儀提醒，口肌治療需要與其它言語治療方案一併使用， 部分家長認為孩子完成口肌治療後就會學懂說話，這並不正確。

徐敏儀亦介紹兩個簡單的吹氣和吸啜練習，家長可引導小朋友在家中進行，有助訓練口腔肌肉。一般而言，兩歲幼兒已能做出吹氣及吸啜動作。

一）吹氣練習

可讓孩子先嘗試吹走較輕的羽毛、棉花球或紙碎，按能力試吹泡泡、風車、哨子、口琴、笛子及蠟燭。如果孩子已能吹泡泡及笛子，家長可示範把泡泡吹得更大或更遠，或用笛子吹出不同聲量或長短音等。吹氣練習需要孩子懂得控制呼吸，亦可運用到口腔末端的軟顎，訓練下顎、面頰肌肉和咀唇的配合去完成吹氣，能間接提升說話的清晰度。

二）吸啜練習

此練習則可運用不同長短、粗幼及彎曲度的吸管（吸管越長、越幼則難度越高），去吸啜水或較濃稠的飲料如奶昔、果蓉，也可利用飮管吸起碎紙、貼紙並維持數秒。這動作可促進合唇、舌頭後縮及提升下顎的穩定性、控制和協調能力。