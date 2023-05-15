糖尿病｜胰島素抵抗提高患糖尿機率 通過ＡＩ預測能及早應對！

糖尿病是都市人身上常見的慢性病，根據世界衛生組織（WHO）資料，在2019年，因糖尿病以及糖尿病引起的腎臟疾病而造成的死亡估計有約200萬人。現時市民大多使用測血糖來檢驗是否患有糖尿病，但這種方式只能驗出當下的身體狀況。近日，台灣有醫生研發出能預測糖尿病罹患率的ＡＩ模型，利用該項技術，能提早10年預測罹患糖尿病機率！



ＡＩ模型的研發由台灣榮民總醫院醫療團隊主導，研發團隊利用美國國家營養資料庫（NHANES）及台灣MAJOR資料庫的數據，讓AI模組能進行深度學習。藉此，AI能通過9項生理與檢驗數值，診斷受檢者是否有患胰島素阻抗。

何謂胰島素阻抗？

胰島素抵抗是一種代謝性疾病，其特徵是身體細胞對胰島素的反應減弱或不足。胰島素是一種由胰臟產生的激素，它幫助調節血糖水平並促進葡萄糖進入細胞以供能量和其他生理功能使用。當身體細胞對胰島素的反應受到影響時，身體需要產生更多的胰島素來維持正常的血糖水平，這可能導致胰島素過度分泌和高血糖。

胰島素抵抗通常與肥胖、高血壓、高膽固醇和心血管疾病等代謝性疾病息息相關。患有胰島素抵抗的人士往往患上糖尿病的風險更高。由於胰島素抵抗導致身體細胞對胰島素的反應減弱或不足，胰島素無法有效地將葡萄糖帶入細胞中供能量和其他生理功能使用，導致體內血糖水平升高。長期高血糖會損害身體各個器官和組織的功能，尤其是眼、腎、神經和心血管系統。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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胰島素阻抗為糖尿病前身

台中榮總新陳代謝科主治醫生李佳霖表示，現時市民大多使用測血糖來檢驗是否患有糖尿病，惟這方法並不能發現身體是否出現胰島素阻抗的症狀，即使血糖正常，胰島素阻抗亦會對身體造成傷害，長期下去將會增加糖尿病的風險，提高未來10年的死亡率。更強調，胰島素阻抗就可以說是糖尿病前身，若不及早處理，成為糖尿病患亦只是時間問題。

如果胰島素抵抗得不到及時和有效的治療，隨著時間的推移，糖尿病的發生率會顯著增加，這是因為胰島素抵抗導致的高血糖會進一步損害胰島素分泌功能，從而導致胰島素缺乏和糖尿病的發生。

研發團隊指，這套AI模型，能以年齡、性別、種族、身體質量指數、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇和高密度膽固醇等９項數據為根據，推算出受檢者是否有患胰島素阻抗，而這些數值都是健康檢查或醫院常規抽血的項目，所以取得過程簡單。

按圖了解維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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AI檢測讓你提早應對糖尿病！

醫院副院長傅雲慶表示，及早發現胰島素阻抗，便可以介入來處理，例如改善飲食習慣、體重控制等，若等到血糖真的出現問題，可能為時已晚。一般市民認為，只要血糖檢測正常便可，但身體可能已罹患胰島素阻抗多時，ＡＩ模型可以讓你提早十年知道身體有沒有問題。

預防糖尿病５大建議

預防糖尿病的方法包括以下幾點：

1. 飲食均衡



飲食均衡是預防糖尿病的重要措施。飲食應以低脂、低糖、高纖維為主，多攝取蔬菜、水果、全穀類食物，減少攝入高糖、高脂肪、高熱量的食物，如糖果、巧克力、油炸食品等。

2. 適當運動



運動可以幫助控制體重，增加身體的敏感度，利於血糖的控制。建議每周進行至少150分鐘的中度強度的有氧運動，如快步走、游泳、騎自行車等。

3. 控制體重



過重和肥胖是糖尿病的主要風險因素之一。通過控制體重，可以減少患糖尿病的風險。建議保持正常體重，BMI在18.5~24.9之間。

4. 戒煙限酒



吸煙和飲酒都會增加患糖尿病的風險。建議戒煙限酒，減少吸煙和飲酒的習慣。

5. 定期檢查



定期進行血糖檢測可以及早發現糖尿病，進行治療和控制，減少糖尿病對身體的危害。