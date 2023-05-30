香港人喜愛吃煎炸食物，尤其是炸雞、吉烈豬扒、煎釀三寶等酥脆的食物，時不時成為三餐的主食之選，然而大家是否經常在享用油炸食物之後，伴隨的是長痘痘甚至是喉嚨痛？那麼在中醫的角度上來看，你便是上火，即熱氣了！而這種熱氣造成身體的不適，其實不單止因為飲食不當，還有其他因素影響五臟六腑，到底熱氣的原因是什麼？下文帶您了解如何透過清熱氣解毒的飲食調理身體。



熱氣要分實與虛

中醫指出熱氣分為實熱與虛熱兩大類，例如因陰精虧虛所致的屬虛熱，體質虛弱，特別體力過度虛耗及過勞人士，所以虛熱要以補養方式，例如養血、滋陰及益氣的清虛熱方法。而瘀血阻滯、肝經郁熱、濕熱內聚所致的火氣屬實熱，而實火常現在喜愛燥熱食物如油炸辛溫食物的，以及脾氣易怒人士，實熱應以瀉火方式，例如解郁、除濕及清熱方法除去火氣；熱氣一旦出現口舌生瘡、面紅耳赤、咽喉腫痛等症狀，需要了解是虛熱或還實熱，因為有些涼茶屬苦寒，如果是虛熱證就有機會易傷陰損脾胃。

熱氣的原因

熱氣在中醫的理論上來說是由於五臟六腑的火氣造成，火氣是中醫一種概念，與人體燃燒產能來供應日常能量所需有關，當陰陽失衡而內火旺盛，就會上火而令身體產生不同的熱性症狀，造成熱氣原因有很多種，例如飲食不節積滯為熱、勞累過度陰虛、七情過激郁而化熱外、感入裏化熱等等。中醫指出口鼻感熱乾燥且咽喉乾痛、乾咳或鼻頭紅腫發痛等，多屬肺火；情緒煩躁失眠、口舌生瘡或發熱口渴等，多屬心火；而口乾口臭、牙齦腫痛、多食易饑或 胃脘灼痛，多屬胃火；若頭暈耳鳴、腰酸腿軟、煩熱、盜汗、口熱乾燥、心煩失眠、多屬腎火；若脾氣暴躁、眼晴乾癢或眼睛分泌物多、臉色暗沉、口氣臭，多屬肝火。

心火

心主神明，即主管人的精神思維的活動，當人經常心浮氣躁、思慮過多、以及其他強烈情緒會使心火旺盛，除此之外，壓力大、長期熬夜、天氣高溫悶熱以及有進食辛辣食物也會令心火過多，因為氣溫高而嗜吃重口味的食物開胃，但其實也會令心火加劇變得燥熱。心火影響的主要是呼吸系統，腸胃系統，血脈，甚至會令心血管及腦部出現問題。

肺火

肺部在中醫角度它被稱為華蓋，因為它就在五臟六腑之上最高的位置，就像是保護傘一樣覆蓋以及保護身體不同的器官，因此肺部容易受外邪所侵襲，例如中暑、受涼、傷風、有煙酒的習慣，以及進食等等，也會使肺火旺盛。由於肺主皮毛，如果肺火旺盛會出現咳嗽胸痛、咽乾疼痛、口鼻乾燥、潮熱盜汗等症狀，並影響着人體的呼吸系統、腎臟、肝臟的位置。

胃火

胃火與飲食習慣有關，特別是過量飲食、進食速度過快、經常進食辛辣、油炸食物會令胃火旺盛，而當這些重口味而且刺激性食物吃得越多，就會令胃火加劇並使胃酸分泌更多，令人食慾更旺，反而使人更想吃更多東西，而當胃火再變得更嚴重的時候，反而會令胃出現發炎的情況，反影響食慾。胃火旺盛的人會有口苦，消化不良，甚至便秘以及牙齦腫痛，在皮膚方面也會容易長出膿皰狀的暗瘡，以及使肌膚變得又油又乾。

肝火

肝火旺盛的原因可以有好幾種，主要如外火邪氣例如生活作息不規律，心情積鬱，飲食過於肥膩，以及其他臟腑的火積累在肝也會使肝火旺盛，另外內火如體內氣血津液及臟腑功能失調使肝火上升而損耗陰液，出現面紅耳赤，脾氣暴躁、眼晴乾癢，失眠多夢，臉部容易出油，長暗瘡，甚至影響經期。

腎火

腎火通常由腎陰虛而導致，例如病後沒調理，常吃燥熱食物，甚至房事過度也會令腎陰不足，所以是虛火，而症狀包括腰膝痠軟、眩暈耳鳴、嚴重可令男士陽痿，女士經少閉經或潮熱盜汗。

為何熱氣會長痘痘和喉嚨痛？ 熱氣會長痘痘和喉嚨痛，因為熱氣在中醫的理論上來說是由於五臟六腑的火氣造成，而五臟六腑的火氣又會影響身體不同的部位，特別是胃火以及肝火會影響皮膚的狀況而長出暗瘡，而肺火多出現咽喉乾痛的症狀。

中醫如何清熱氣？

人們一旦生活作息不良、熬夜疲勞、思緒起伏以及飲食不當等就容易熱氣。中醫認為清除熱氣要糾正不良的生活習慣，例如早睡不要熬夜、紓緩情緒壓力 、戒煙酒等等，同時飲食習慣上要避免吃油膩、煎炸、辛溫以及加工食物， 例 如 :炸雞炸豬排、辣椒等等 。 而不同的五臟六腑的火氣，都能以保健的食材來改善症狀：

心火: 桑葚茶、 茅根竹蔗 水、蓮心竹葉茶、雪梨汁



肝火: 夏桑菊茶(肝陽上亢 )、枸杞菊花茶(肝腎陰虛 )



肺火: 雪梨汁、麥冬茶 、羅漢果水、百合粥



胃火: 綠茶、大麥茶、銀耳蓮子羹(胃陰虛 )、綠豆湯或荷葉茶 (胃腸濕熱 )



腎火: 桑葚、黑芝麻 、核桃仁、枸杞子、龜苓膏



夏日清熱茶湯推介

🔥改善心火之選🔥

酮福堂 生酮石斛竹蔗茅根海底椰4枝

涼茶是香港人非常熱愛的飲品，銷量全港每日以10萬支計算，唯傳統涼茶為提升口味，加入太多糖份，而導致原本很健康的涼茶，變成對健康有所影響。因此酮福堂推出無糖碳生酮養生涼茶，再加上經浸大科研認證的自家培植鐵皮石斛，能有效控制血糖，為市場提供真正健康養生飲品。竹蔗茅根海底椰可以清熱涼血、利尿生津，配合生酮控糖配方，適合有高血糖問題及怕肥人士安心飲用。



🔥改善肝火之選🔥

Ozen 生活館 清火養肝安眠茶

清火養肝安眠茶含牛蒡根丶金銀花丶菊花丶枸杞丶决明子丶桂花等等，對長期熬夜丶工作壓力大所引致的肝火上升丶口臭丶長暗瘡丶睡覺易醒丶易做夢，有相當程度的改善。



養生一族彩花茶系列-養肝茶

養生一族彩花茶系列養肝茶含枸杞丶三七花丶蒲公英丶菊花丶葛花，最適合吸煙、飲酒人仕，有助清肝明目、清熱解毒、養胃利尿、解酒。



尚膳房 清肝湯

尚膳房 清肝湯有雞骨草丶夏枯草丶沙參丶麥冬丶黑靈芝丶薏苡仁丶海竹等保健材料，有助清肝利濕丶清熱解毒丶益胃生津。清肝湯煮法簡單，只需先將所有藥材洗淨後用適量清水浸泡30分鐘，豬腱或瘦肉汆水備用；再將所有藥材放入煲內，用武火煮沸，煮沸後加入豬腱或瘦肉，轉用文火，再煮約2小時，最後加入適量食鹽調味，即可飲用。



🔥改善肺火之選🔥

Ozen雪梨乾

雪梨乾採用低溫烘乾技術，比經新鮮雪梨更加潤而不寒，而且容易儲存和攜帶。雪梨乾含有豐富的膳食纖維和維他命B群丶C丶E，對增強抵抗力丶纖體修身有不錯的功效。豐富可溶性和不溶性的膳食纖維，可溶性纖維有助於控制血糖和膽固醇水平，而不溶性纖維能促進腸蠕動，有效保持身體健康。



Ozen 生活館 黃金羅漢果4個裝

嚴選特級羅漢果採用食品級高科技” 真空冷凍乾燥法” 製成，此技術能保留原色丶原味丶原有物之成份，營養素可以保存的相當完整，且不破壞組識可以保持食品的新鮮，營養及品質。採用兩端打孔方法於新鮮羅漢果的兩端打孔，以真空低溫脫水技術，保留羅漢果的果肉纖維及營養成份，果芯呈淺黃色或白色，味道清甜。



🔥改善胃火之選🔥

香茶仕柚香洋甘菊綠茶

綠茶的清香搭配洋甘菊的甘甜，加上飲用時化在口中的清爽橙皮柚香, 風味獨特迷人。花香紓緩緊張的壓力感, 茶湯蜜綠金黃, 一喝就愛上。洋甘菊使人心情放鬆和鎮靜, 改善睡眠質素, 紓緩焦慮情緒, 同時也有益偏頭痛。綠茶好處多多, 具改善大腦功能、保持心臟健康、降低膽固醇等功效。綠茶中豐富的茶氨酸具鎮靜效果, 可降低焦慮。豐富的兒茶素有很強的抗氧化功能, 抗衰老, 常飲用綠茶可改善皮膚的彈性。綠茶也能減輕電腦輻射, 保護和提高視力等。



Ozen 生活館 大麥茶

大麥茶是中國、日本、韓國等民間廣泛流傳的傳統清涼飲料，把大麥炒製成焦黃，食用前，只需要用熱水沖泡就可浸出濃郁的香茶。大麥茶是將大麥炒制後再經過沸煮而得，有一股濃濃麥香，喝大麥茶能開胃，幫助消化，有減肥的作用。



🔥改善腎火之選🔥

養生一族 – 桑葚膏(600g)

養生一族桑葚膏有黑髮固腎，降脂健胃，補血補氣，改善心腦血管的功效，老少皆宜。桑葚-是一種富有健康價值的水果，它含有多種的維生素、磷、鐵、氨基酸、胡蘿蔔素和礦物質。桑葚味甘帶酸性寒，具有補肝益腎，生髮烏髮和養血生津的作用。

