減肥｜運動該於早或晚做？傍晚屬理想時段　但有一點比時間更重要

問：有人習慣早上晨跑、做體操，有人只能下班後才去健身房運動。到底哪個時間運動最好？

答：傍晚是人體生理周期最適宜運動的黃金時間。



這時身體的核心溫度已逐漸升高，肌肉最暖和且最有彈性，反應最快，力氣最大，人最清醒，不易受傷，而脈搏跳動與血壓則最低。

而且運動表現跟荷爾蒙濃度也有關。跟肌肉強健有關的荷爾蒙是睪固酮，男女皆然，而如果你在傍晚進行阻力訓練的話，會比你早上運動時製造更多的睪固酮。而且跟脂肪囤積有關的壓力荷爾蒙可體松在清晨濃度處於最高點，然後慢慢減少，運動也有助它濃度下降。因此，傍晚似乎是比較適合運動的時間。

不過也不能太晚運動，超過晚上9點之後，較容易影響睡眠。只要不要那麼晚，晚上運動似乎有助睡眠。曾有研究比較下午1點及晚上7點，兩個時間點的運動成效，發現晚上7點運動反而能幫助晚上睡得更香甜。

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晨型運動也有其好處

早上似乎比較容易維持運動習慣。傍晚的運動很容易因為工作、瑣事而無法完成。而且有時，工作一整天之後，是極需意志力才能拖着疲憊身心再到健身房報到。

早上運動還能幫助提神醒腦。有研究指出，早上適度地運動，例如在跑步機上走個45分鐘，有助控制運動後的食欲；且空腹運動能幫助燃燒更多脂肪。

其實最重要就是養成固定規律的運動習慣。

如果你固定下午4點運動，或固定早上8點晨跑，你的身體會適應你的運動規則，慢慢地，你在這時間的運動成效會比其他時間好，包括運動表現提升，耗氧量更高，而且較不易感到疲倦。

還是再提醒一下，如果早上運動，就要確實做好熱身，讓身體熱起來後再開始運動。如果晚上運動，就要堅持到底，甚至把運動包帶在身邊，讓你能下班後直接換裝出發；而且儘量在睡前3小時前運動，否則可能因為太興奮而不易入睡。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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