肺炎｜小感冒驚變敗血性休克　網紅母親病逝　一原因令免疫力降低

台灣網紅「野蠻王妃」 （yifenko）早前突然發文，悲傷泣訴最愛的媽媽，竟然因一場小感冒離世。她在Facebook寫道：「昨天經歷難熬又悲痛的一天沒想到一場感冒演變成肺炎，引發敗血性休克，帶走我親愛的母親」。野蠻王妃說自己一天內坐了兩次救護車，歷經三次急救，「還是沒能讓她回到我們身邊」。



「以為是一般感冒，但長期慢性病吃藥降低免疫力無法承受細菌侵襲」

「以為只是一般感冒，卻因為媽媽長期慢性病服用藥物會降低她免疫力，讓她承受不了細菌的侵襲從急診到加護病房，短短幾小時病情急遽變化，速度快到我們來不及反應，媽媽就這樣離開我們，什麼話都還來不及交代⋯」。

「急診只能一位家屬進入，我一個人在急救區心慌又害怕，不停的想：怎麼會這樣？星期日還帶媽媽去診所看過醫生，不是只是感冒而已嗎？」

當下醫生問野蠻王妃是否要插管？如果不插管就會慢慢走掉⋯，「因為媽媽還有意識時搖頭，但我無法看著媽媽不急救，跟弟弟妹妹討論後還是決定插管，以為插管後轉加護病房就穩定了，結果轉到加護病房後陷入更危急狀態，醫生問要不要急救？並告知CPR後的後果」。

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不忍媽媽受苦，但又不放棄希望...三次急救卻換不回媽媽生命

「又一次陷入天人交戰，為人子女不忍媽媽急救受的苦，但又不想要放棄任何一絲希望，弟弟、妹妹、弟媳都在場，我們一同做了決定，還是要急救。」

野蠻王妃說，在加護病房的每一刻都是煎熬，第一次急救30分鐘後救回來，第二次急救再也救不回來，「醫生知道媽媽可能撐不過，讓我們進去看她，看到醫生們輪流上去CPR，我們的淚水再也止不住，大家哭成一團，當心跳停止醫生宣布死亡的那一刻，我們還是無法接受事實，怎麼會一個好好的人就在一天內走了⋯」。

「無法承受的痛，還有很多話來不及對媽媽說，她想去的日本也還沒帶她去⋯⋯，有太多遺憾與不捨，還有抱歉。如果知道媽媽這麼快就會離開，我一定會再對她更好一點，帶她去做所有她想做的事。」

她說，護理師看到家人這樣哭，說會讓媽媽不捨離開，「叫我們要放手，我們都相信，媽媽是為了不想麻煩我們，才選擇這麼快離開，就讓她放下無牽掛的去另一個世界。」

「媽媽無病無痛了，下輩子不要再受病痛折磨，要幸福健康，非常難熬的一天，還好有弟弟、妹妹、弟媳、大叔陪伴，接下來要處理媽媽後事，很抱歉原訂工作會暫停幾天」。

長輩肺炎不能輕忽：一開始食慾不振、活力變差，但未必有咳嗽發燒

根據台灣亞東醫院衛教資訊，感染肺炎的主要原因，可能是因為接觸到病毒、病菌。除了少數毒性特別強的細菌會導致快速惡化，在短時間內就引起肺炎及敗血症甚至死亡之外，一般肺炎經過適當治療後多半可以痊癒。

但是如果患者拖延就醫，使得細菌向外擴張，導致組織局部壞死，會引發膿胸、心包膜炎。當發炎的情況加重時，會刺激肋膜，使水分堆積在肋膜裏，造成肋膜積水。感染的細菌可能經由血液流向全身，併發關節炎、心內膜炎、腹膜炎等疾病。醫生提醒，如果能預防感染感冒，就能大大降低感染肺炎的機會。對小朋友、長輩來說，注射流行性感冒疫苗以及肺炎鏈球菌疫苗，能有效避免肺炎。

長輩得流行性感冒後，容易併發肺炎，因此流感的流行季節，老人肺炎病患比平常多。一旦長輩得到肺炎後更是要小心，一開始可能只有食欲不振、活力精神變差等症狀，沒有一般人感染肺炎時會有的咳嗽、發燒與喘不過氣等症狀，家人容易忽略，等肺炎越來越嚴重，出現呼吸衰竭、敗血性休克昏迷等致命症狀時，就得住進重症加護病房治療。



如果家中長輩已經出現發燒症狀，即使沒有咳嗽等呼吸道症狀，醫生仍應高度懷疑老人是否感染肺炎，此時胸部Ｘ光檢查是常規的檢查。若Ｘ光檢查發現肺部有實質化陰影，抽血檢查白血球也有上升，老人很有可能感染肺炎。應立即接受治療，避免之後的許多併發症出現而不可收拾。

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