胃酸倒流｜喉嚨卡痰、口腔有怪味也屬徵狀！宜戒甜、辣及這些食品

1名45歲婦人近來覺得嘴巴有怪味，且一直有喉嚨卡痰、想咳嗽、無法清除的感覺。曾多次服用化痰止咳藥水，但症狀卻反復發生。後來求助中醫，經辨證是罹患胃食道逆流，經給予理氣降逆、清熱和胃藥物，治療一周症狀即獲得緩解。



台灣大里仁愛醫院中醫科醫師薛敦品說，喉嚨異物感是胃食道逆流常見的非典型症狀。其他非典型症狀還有吞嚥疼痛、咽喉發炎、長期咳嗽、聲音沙啞、口臭等。但許多患者因為不覺得有火燒心、胃酸倒流、胸悶等常見的典型症狀，卻到其他科門診求診。

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他說，胃食道倒流有輕重之分，輕者只有喉嚨異物感、發炎或咳嗽。但嚴重者可能會引起食道狹窄、巴瑞特食道炎或食道癌等食道病變，甚致或引發氣喘、肺炎症狀。使用抑制胃酸分泌的藥物有時可以有效地緩解胃食道逆流的症狀，但仍有三分之二的人可能會復發。

薛敦品說，中醫治療胃食道逆流，考量情緒壓力、飲食不節，而導致肝失疏泄、脾胃運化失常、濁邪上逆等因素，運用保護胃壁、協助胃部排空的處方。常見治療胃食道逆流之方法如下：

1. 脾胃虛弱：

胸腹脹悶隱隱作痛，時嘔泛清酸水，疲倦乏力，大便稀軟等脾胃虛寒型。常用藥方如香砂六君子湯、黃耆建中湯加減來健脾和胃。



2. 肝膽鬱滯：

口苦、吞酸，嚴重則嘔吐黃綠苦水，並有胸骨後或上腹燒灼熱感，兩脅下脹滿不適感等。此時應疏肝泄熱，和胃降逆，常見藥方如四逆散、越鞠丸。



3. 胃陰虧虛：

食欲不振，口咽乾燥，心煩，低熱，便秘或大便量少而乾，可能合併胃脘痛。可選用益胃湯，或芍藥甘草湯養陰益胃治療。



4. 瘀血阻絡：

除火燒心、泛胃酸、口乾口苦外，更出現吞嚥困難、胸痛、嘔吐甚至嘔血等症狀，此時應活血化瘀，行氣止痛。藥方如血府逐瘀湯、丹參飲加減。



他說，胃食道逆流病程較長，尤其現代社會生活、工作壓力大，競爭激烈，容易有緊張、焦慮、抑鬱等不良情緒出現，常因情緒壓力或飲食不當，加重誘發胃食道逆流的症狀。平常注重生活的調養，生活起居適時，忌食甜食、辛辣、發酵易脹氣及堅硬的食物，以及不過飽過飢，暴飲暴食，避免餐後立即躺下休息等，並配合中藥調理，治療可達到事半功倍，獲得健康生活。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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