痛風｜夏天痛風易發作 預防復發６個貼士 紓緩痛風２款湯水必飲！

痛風發作的原因是眾多的，其中一種常見的原因是體內尿酸濃度急劇升高。而在夏季的高溫天氣下，平日一些無關痛癢活動和生活習慣，都有可能引發痛風發作。



痛風是一種代謝疾病，通常由於體內尿酸濃度過高而引起。尿酸是人體代謝產物之一，通常會在肝臟中代謝分解，排出體外。但是，當體內尿酸排洩減少或產生過多時，尿酸會在體內積聚，形成尿酸鹽晶體，進而引起發炎反應和疼痛等症狀。

點解夏天痛風易發作？

1. 水份流失



夏季高溫天氣，人們容易流汗過多，身體失去過多的水分，容易導致血液中尿酸濃度升高，增加痛風發作的風險。

2. 高強度運動



夏季是一個活動量較大的季節，人們經常會參加一些戶外運動或活動，尤其是長時間走路、跑步或其他高強度運動，這也可能會引發痛風發作。

3. 飲食



炎炎夏日，不少人更會飲用冰凍啤酒來「消暑」，但這行為其實亦會令消痛發作的可能性大增。因為酒精飲料中含有高嘌呤物質，這些物質在代謝過程中會產生尿酸，進而導致尿酸濃度升高，增加痛風發作的風險。此外，酒精還會抑制肝臟代謝尿酸的能力，使體內尿酸濃度進一步升高。而且，酒精會影響腎臟的功能，使腎臟無法有效地排洩尿酸，進一步增加痛風發作的風險

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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痛風發作時劇痛難耐 5個應急措施

1. 臥牀休息：痛風發作時，患者應該盡量避免活動，保持足夠的休息時間，避免加重症狀。



2. 冰敷：在痛風發作部位冰敷可以緩解疼痛和消腫。可以使用冰袋或者冰毛巾，在痛風發作部位輕輕敷上約15-20分鐘，每天多次敷。



3. 保持放鬆：痛風發作時，患者應該盡量避免情緒激動和焦慮，這可能會加重症狀。可以進行深呼吸、放鬆練習等，以緩解情緒和疼痛。



4. 補充水分：痛風發作時，患者需要補充足夠的水分，以促進尿酸的排洩。可以飲用足夠的水、椰子水、檸檬水等，避免飲用含糖和含咖啡因的飲料。



5. 足部提高：如果痛風發作部位在足部，可以將足部提高，以減輕腫脹和疼痛。可以使用枕頭或墊子，讓足部保持高於心臟的位置。



避免痛風發作６個健康小貼士

1. 減少攝入高嘌呤食物



高嘌呤食物是痛風患者的主要禁忌，尤其是痛風發作的急性期間一定要減少攝取，以幫助身體恢復。高嘌呤食物包括：肉類、內臟、海鮮、豆類、酒精等。痛風患者減少攝入這些食物，能有助控制身體產生過量的尿酸。

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2. 控制體重



肥胖是痛風的危險因素之一，痛風患者需要控制體重，減少過多脂肪和熱量攝入，避免尿酸過多產生。

3. 增加水果和蔬菜攝入



水果和蔬菜富含維生素和抗氧化劑，可以幫助痛風患者減少尿酸的生成，降低痛風發作的風險。

4. 多喝水



多喝水可以促進尿酸的排洩，減少尿酸在體內的積累。足量飲水可促進身體代謝與尿酸的排出，尿酸偏高者建議每日應攝取3,000c.c.水分，以稀釋尿酸濃度、增加代謝。

5. 避免過度飲酒



酒精是痛風的危險因素之一，痛風患者需要避免過度飲酒，限製酒精攝入量。

6. 適當運動



適當的運動可以幫助痛風患者控制體重，促進血液循環和新陳代謝，減少尿酸在體內的積累。

建議養成規律運動的習慣，而非偶一為之的大量運動，過量運動可能會增加痛風患者的身體負擔，反而恐誘發痛風發作。

推薦２湯水 治痛風必喝

粟米雪耳紅蘿蔔湯



用料：

粟米2根、雪耳10克、紅蘿蔔2-3根、枸杞子10克、紅棗5枚、瘦肉80-100克、水適量



做法：

1. 粟米去葉切件，紅蘿蔔去皮切片，紅棗去核，枸杞子洗淨，瘦肉汆水備用。

2. 雪耳用清水浸泡約20分鐘，撕成小塊。

3. 將以上所有材料放入鍋中，加適量的水煮沸後轉中火煲約1小時，加入適量的鹽調味即可。



功效：

粟米、紅蘿蔔基本上不含嘌呤，並有利尿作用，可促進尿酸排洩。而枸杞子具有補腎益精、滋補肝腎的作用，可以幫助痛風患者減輕症狀。雪耳亦有清熱解毒的功效，惟屬中嘌呤食物，不能多吃。



冬瓜百合薏米湯

用料：

瘦肉300克、冬瓜300克、生薏米30克、乾百合10克、粟米1條、蓮子40克、水適量



做法：

1 先把冬瓜、生薏米、乾百合、蓮子沖水洗淨

2 把粟米去葉洗淨切件，把冬瓜切件，瘦肉汆水備用

3 所有食材冷水下鍋，大火煲滾轉慢火煲1.5小時，加鹽調味完成



功效：

冬瓜和薏米都具有利尿作用，可以幫助排出體內多餘的水分和尿酸，減輕關節腫痛。另外，冬瓜和百合等食材性質偏涼，均具有清熱解毒的功效，可以緩解發炎反應。

