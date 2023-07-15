香港人平日工作繁忙，食無定時，加上沒時間運動，長久下來身體各處總有些小毛病，所以坊間亦有不少養生療程給大眾舒解疲勞，排毒保健，而岩盤浴是現時最受歡迎的養生項目之一，因為它不只可以深層排毒，還可以促進血液循環。到底岩盤浴是否適合所有人？它養生原理又是如何？下文可為大家一一拆解岩盤浴的功效及注意事項。



岩盤浴的原理

岩盤浴最早起源於日本秋田縣的玉川溫泉，於1680年，當地的獵人發現，受了傷的鹿在溫泉附近的溫暖岩盤上休息，沒多久後就可以活崩亂跳的到處亂跑，好奇的獵人也跟著到溫泉週邊躺臥，沒想到除了身體溫熱而大量排汗外，體內的不適也慢慢排解、傷口亦得到改善。

岩盤浴等同焗桑拿和溫泉嗎？

汗蒸幕和溫泉等大部分是藉由外部溫度提升來使身體流汗，由於溫度升高的速度較快，容易造成血壓上升、心跳加速等不適狀況；而岩盤浴則是利用遠紅外線溫和地加熱身體，從內部溫熱，達到舒壓發汗的效果。

岩盤浴五大養生功效

👍溫和排汗，促進新陳代謝

👍改善體質，燃燒卡路里

👍身心放鬆，消除疲勞

👍排毒袪濕，去水腫

👍超美肌，去角質層

岩盤浴使用的火山石釋放的遠紅外線能穿透皮層達1.5吋滲入身體底層，更可深達肌肉及關節位置舒緩肌肉緊張及痛症，匯聚岩盤大自然的力量，讓身體健康慢慢變好。研究表明，火山石釋出的負離子為正能量，能調整身體的酸鹼度，改善體液偏酸問題，可強化細胞功能，促進身新陳代謝，將廢物排出體外，減輕腎肝負擔。

岩盤浴的流程

1.更換浴衣

2.在岩盤上鋪上大毛巾，俯卧大約五分鐘

3.然後仰臥大約10分鐘

4.接着即可360度自由側躺、仰天平躺或俯臥，可以促使腋下的淋巴腺強烈排毒

5.結束後補充水份並休息大約5分鐘

岩盤浴最佳使用次數

建議一星期可以去1至2次！女士生理期時不建議做岩盤浴，因為岩盤浴中熱能會增加子宮收縮次數，造成血量增加。使用岩盤浴之後身體會分泌「好的皮脂」，在皮膚表面形成一層皮脂膜，除了防止皮膚的水分流失之外，還能保護皮膚不被病毒侵擾，使皮膚更加透亮、光澤，所以要記得，完成後不要馬上洗澡，才不會將好的皮脂膜洗掉。

正宗岩盤浴好去處！

御美堂開創護理新革命，引入日本岩盤浴以及各種美妍身體療程。並揉合古代中醫養生調補概念，以及日式岩盤浴排毒方法，加上各種專業科技儀器，配合美容及按摩師資深手勢及技術，專門針對不同年齡女性的健康狀況，為客人度身訂製美妍及身體保健方案，讓客人對自己的身體感到舒適和自信。

御美堂岩盤浴嚴選產自日本鹿兒島的櫻島火山石，其礦石原料含多種天然礦物質，溫熱後會自然放射「遠紅外線」及「負離子」。

御美堂火山石岩盤浴是加熱至攝氏40-45度左右，慢慢將熱力均勻地散透到身體各部位，舒解身心輕鬆排出汗水，這種汗能將體內廢物、毒素及重金屬排出，卻不會帶走體內有益的礦物質。同時加速燃燒體內脂肪，改善身形，亦可提高身體抵抗力，改善手腳冰冷，令虛寒體質變得強壯。

御美堂逆齡保健養生專家建議選擇完全平面的「神黑石岩盤浴」，由於沒有死角和縫隙，可以完全消毒和清潔，杜絕發霉和滋生細菌等問題。

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岩盤浴注意事項

1.心臟病、高血壓患者及孕婦，請詢問醫師後使用。

2. 建議勿於激烈運動後或酒後使用。

3. 入浴中若感覺身體不適，請立即通知服務人員。