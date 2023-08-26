體臭｜年過40歲男士都很臭？起因不只年齡問題　不建議用香水掩蓋

炎炎夏日如果長時間待在戶外，身體就很容易飆出汗，不僅汗流浹背弄濕衣服，沒有馬上回家洗澡也很怕身上飄出汗臭味。有人日前買東西排隊時發現只要前面站着40歲以上的男生，附近就很容易飄散一股汗臭味，引來網民兩面爭論。



台灣男生年過40歲就飄汗臭味？網爆發共鳴：臭男人不是浪得虛名

一名網民日前在PTT女人版以「為甚麼大部分台男身上總是很臭？」為題發文，事主表示先前買東西排隊時，只要前面是40歲以上的台灣男生，周遭就很容易飄出一股汗臭味，「真的有夠臭的，為甚麼大部分40歲以上台男都很臭呢？」

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部分網民對於事主的觀察爆發共鳴：

．「真的有味道，不過女生就沒有，為啥啊」

．「和年紀有關嗎？我從國小就被說汗臭了」

．「冷氣房待太久又很少流汗加重加齡臭」

．「就不注重體味這塊啊...」

．「因為很多台男不會噴止汗劑之類的」

．「衣服很久沒換+沒噴止汗劑」

．「洗澡沒洗乾淨，一堆死皮，衣服臭了也不換新，隨便洗洗繼續穿」

．「愛吃肉少吃菜又不注重健康吧，以前的男同事超愛吃肉，身體味道很重」

．「臭男人不是浪得虛名的」

．「真的，我因為男主管太臭選擇離職＝＝」



夏天捷運、公車汗臭味難耐！網友緩頰氣候濕熱：男女都有

有人指出搭乘公共運輸很容易碰到汗臭味過重問題：

．「台北捷運真的臭味很重」

．「所以夏天我搭捷運都會戴口罩，高中男生夏天真的臭死人」

．「上次搭高雄捷運差點被燻死」

．「真的臭，而且不用到四十歲，今年夏天的捷運特有感」

．「坐公車真的很多體味好可怕」



不過也有人緩頰：

．「夏天流汗就會比較多味道」

．「台灣人的體味算是不重的，當然流汗全世界都一樣」

．「憑良心説外國人有體臭的也很可怕，而且很多有狐臭，台灣人已經算不錯了」

．「男生汗臭味比較明顯，有些女生狐臭味也很誇張」

．「流汗男女都會臭」

．「氣候濕熱，不論男女都臭啦。而且台灣不太重視這一塊，體香止汗產品不普及」、「台灣的天氣悶熱，想不臭都很難」



還有網友建議：

．「衣服換新的會改善很多」



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人類夏天為何流汗更嚴重？專家提醒：汗臭千萬別用香水掩蓋

在大眾交通工具上傳來汗臭味、口臭曾在《DailyView網路溫度計》文章「你給我下車！讓人超抓狂的大眾交通工具惱人行為」排名第2名，來自台灣的新陳代謝專科醫生洪建德曾在Facebook說明，「體臭包含汗臭和乙酸發酵味道，和加齡嗅，就是老人的臭味，最後還有一些人有狐臭」。

洪建德解釋人類演化後，汗腺取代失去的體毛，夏天、跑步時流汗就會特別厲害，牛、馬同理在太陽底下工作也會流很多汗。流汗除了帶走人的體溫，也有保濕的作用，汗腺分泌3分之1濃度左右的血液中就含有鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鈣鹽及油脂，當油脂加上尿素就形成人體強大保濕分子。

此外，汗也會把皮膚表層細胞代謝掉，經發酵產生惡臭、乙酸，無論是在衣服還是身體，都可以透過洗衣服、洗澡脫落，尤其洗澡可以洗去油脂皮屑和細菌，所以當人把皮膚洗乾淨、角質層脫落後，皮膚就會變得比較乾燥。

洪建德最後提醒，流汗的時候千萬不要使用香水掩蓋，「多數的香水會和身體的細菌，產生更不好的味道」。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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