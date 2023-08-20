減肥｜水果勿亂吃！即睇18種水果含糖量排名　香蕉高糖揀這款為佳

許多人減肥時為減少澱粉量，會選擇以水果、果汁代餐，不過要注意了，水果雖富含膳食纖維，但若挑選到糖分過高的水果，也不利於控制體重。而來自台灣的營養師程涵宇針對「減肥、減脂到底可不可以吃水果？」這個疑問，在個人Facebook及網站整理出「18種夏季水果含糖量排行」，供大家控糖時參考。



第一名由水果之王榴槤當選，程涵宇表示，若正在減脂人要特別注意，每100克的榴槤就含有18.4克的糖，除了豐富的碳水化合物外，還有滿滿的蛋白質、脂肪以及高膳食纖維，雖然吃起來很甜，但其實是低GI（升糖指數）的水果。

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第二名則是香蕉，程涵宇說明，越成熟的香蕉糖含量越高，抗性澱粉越少，因此建議糖尿病人、減重族群盡量選用「帶綠色的香蕉」，因為綠色香蕉膳食纖維高、GI值低，再加上糖含量也低，較能穩定血糖，並提供飽足感。

第三名則是番鬼荔枝（釋迦），雖然糖含量、熱量都偏高，不過相對的營養價值也高，其中維他命C的含量是蘋果的34倍，因此一天吃1/3顆的番鬼荔枝便能達到成人一日維他命C的建議量。

第四名到第八名分別為，抗氧化可連皮吃的紫葡萄、富含維他命C的龍眼、高C抗氧化的荔枝、助消化的鳳梨，以及抗氧化可連皮吃的蘋果，其中須留意的是5顆荔枝就有65大卡，應盡量少吃。

而程涵宇說明，第九名之後的水果，每100克的含糖量皆小於10克，因此可以安心吃，它們分別為芒果、百香果、奇異果、紅肉火龍果、青皮梨瓜（美濃瓜）、西瓜、哈密瓜、水梨、水蜜桃、番石榴（芭樂），排行墊底的番石榴含糖量最少，每100克含糖量6.2克，擁有高維他命、高纖，非常適合天天吃。

最後程涵宇提醒，吃對水果才能有效幫助減重，她表示，水果是減肥時的超級好朋友，若是正在體重管理，務必選對水果。如果不知道怎麼挑，可以優先選擇「低糖、低熱量、高纖維」的水果，吃對水果才能有效幫助身體代謝，同時充分補充水分跟維他命Ｃ，提供外食族缺乏的膳食纖維，也能獲得滿滿的飽足感。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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