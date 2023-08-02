臭狐｜夏季流汗有異味好尷尬？醫生揭6治療方法改善狐臭多汗困擾

夏季悶熱容易流汗，許多人還會有狐臭（又稱臭狐）、異味的困擾，即使用了身體芳香劑、止汗劑等還是無法抑制流汗、異味，到底該怎麼辦？台灣長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓說明治療及日常保養方法，幫助民眾揮別汗水、異味造成的總總困擾。



狐臭、多汗加重異味 6治療可改善困擾

狐臭、多汗分別與大汗腺（又稱「頂漿腺」）、小汗腺有關，台灣陳俊賓醫師表示，雖然狐臭主要是大汗腺分泌物經細菌分解產生的特殊味道，但汗液累積也比較容易有細菌滋生，汗液被細菌分解也會產生味道或是加重大汗腺產生的氣味，臨床上很多狐臭困擾的病人多少，也常合併有多汗的問題。

6治療可改善臭狐困擾（點圖放大👇👇👇）

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針對狐臭及多和的問題，台灣陳俊賓醫師提到，治療包含藥物、手術等，有些單純只控制一般的小汗腺達到除汗效果，有些則是包含大、小汗腺同時達到除汗除臭，若能減少汗的產出，也可以減少狐臭的嚴重度。目前治療方式主要包含以下6種：

1. 外擦止汗劑：

主要含有Aluminium相關成分，局部抑制小汗腺出汗，通常產品也含有體香劑，遮蓋減低異味。

2. 口服藥物：

全身性抑制小汗腺出汗，但也會抑制其他腺體分泌，可能有嘴部與眼部乾燥、噁心、心跳加速等副作用，建議短時間使用。

3. 肉毒桿菌素注射

局部抑制控制汗腺排汗的神經末梢以減少汗液分泌，不過治療效果短暫，一般須在半年或一年時定期施打。

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4. 交感神經阻斷術：

透過內視鏡手術切除或電燒破壞局部神經以減少汗液分泌，較容易使其他神經受負向回饋影響，產生代償性出汗等問題。

5. 開刀手術：

手術局部治療同時將腋下處皮膚的大、小汗腺刮除，不易產生代償性出汗。目前主要為內視鏡旋轉刀刮除法，術後傷口（最小約為1－1.5公分），較傳統切開手術（傷口4－5公分）小了不少，但修復期仍屬較長、照顧比較麻煩且疼痛，影響術後活動，大部分患者術後仍需請假休息，且有傷口疤痕的問題。

6. 微波熱能除汗除臭術：

在局部麻醉後，以微波熱能方式傳導到皮下大、小汗腺進行破壞，不會有外在傷口疤痕，民眾多汗、狐臭困擾通常都可以在術後獲得很好的改善，且修復期短沒有傷口，是目前多數患者選擇的主流治療。

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日常應注意清潔、換洗 避免易汗環境及刺激

除了治療外，日常保養也可以減少多汗、狐臭等問題，台灣陳俊賓醫師表示，日常生活主要應「趨吉避凶」，有些情況下較容易流汗，民眾可以減少這樣的環境暴露、刺激，再來清潔也很重要，出汗較多時要較頻繁的換洗，也可以合併外擦一些止汗劑體香劑，輕度患者有機會以較簡易方式減低困擾。

台灣陳俊賓醫師提到，如果從這幾個簡單的日常保養方法著手，都還是沒有獲得很好的控制效果，受到多汗、狐臭嚴重困擾需要做治療的話，建議可以尋求專業醫師評估與治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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