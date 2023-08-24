糖尿病｜空腹血糖值別超過100！選對時間　仍可適量進食糖與甜點

近年患糖尿病的台灣人越來越多，2022年高居台灣人死因的第六名，高達12,289人死於糖尿病，目前當地幾乎有超過250萬人患病。位於台灣的國家衛生研究院近期也發現，將近有22萬人不知道自己患有糖尿病，其中男性的粗盛行率高於女性。



台灣國家衛生研究院的群體健康科學研究所研究員鍾仁華團隊透過台灣人體生物資料庫中的64,875位個案，推估出台灣在2012年至2020年間，未診斷糖尿病和空腹血糖值異常（IFG）的盛行率及其趨勢。研究發現，8年間未診斷糖尿病標準化盛行率達1％，表示有近22萬人不知道自己患有糖尿病；而其中，男性的未診斷糖尿病率和空腹血糖異常的粗盛行率都高於女性，並且會隨着年齡增長而增加，推測是因為男性肥胖和嚼檳榔的比例較高。世界衛生組織定義空腹血糖值達110至125mg/dl時就算過高，提醒民眾應在空腹血糖值大於100時就開始警覺。

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糖尿患者也能吃糖！挑對糖是重點 血糖起伏大恐致險

許多人都不清楚糖尿病患者究竟能不能吃糖，好食課提醒大家：「要控制好血糖，就要在對的時間選擇對的糖／醣！」表示不管有沒有糖尿病，只要是人都需要攝取糖，因為細胞最主要的能量來源就是血糖，而血糖的來源正是源自於飲食中的醣或糖。

含醣食物包括白飯、糙米飯、山藥、粟米、水果等澱粉類、水果類和奶類的食物，在吃進肚子時可消化的醣大部分都會被消化成為葡萄糖，這些小分子的葡萄糖正是細胞的主要能源。人體體內的胰島素可以幫助葡萄糖進入細胞產生能量，而糖尿病患者正是因為體內缺乏胰島素，或是身體對胰島素產生了阻抗性，才會造成細胞無法汲取血糖，進而導致高血糖。透過施打胰島素或服用藥物輔助，糖尿病患者的細胞在藥效時間內就可以汲取血糖，如果在非藥效時間內食用大量精緻糖食物（如調味牛奶、糖果、雪糕、麵包、蛋糕等）依然會造成高血糖。切記不能讓血糖起伏過大，否則會增加糖尿病患者心血管病變的風險。

遇上低血糖該怎麼辦：先補充精緻糖緩解不舒服 甜點可替代但需多注意

如果糖尿病患者發生低血糖，我們也必須盡快讓他補充糖，例如汽水、果汁、方糖等能夠快速升高血糖的精緻糖類，否則急性的低血糖可能會造成大腦功能受損，甚至陷入昏迷或休克。來自台灣的營養師王思予建議患者一次先補充15公克的糖，如一罐益力多、120毫升的果汁，需等待10至15分鐘的時間，不舒服的感覺才會慢慢減緩，盡量避免一次多補，可能會導致低血糖反變高血糖。

如果手邊沒有類似的精緻糖類，糖尿病患者在低血糖的時候能夠吃餅乾、餐包等有加糖的甜點嗎？其實是可以的！不過，患者必須選擇在血糖不是太低，還需要再一段時間才吃正餐的時候吃，因為甜點內的油脂會減緩血糖升高的速度，才能幫助患者渡過延誤用餐的時間，避免發生低血糖。

除了控糖以外，糖尿病患者也千萬不能忽視掉血脂、血壓等問題，在飲食控制上盡量掌握「少糖、少鹽、適當油量、高纖、多乳清蛋白」的五大要點，積極控制血糖，避免影響健康。

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