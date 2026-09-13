慢性病｜研究揭一類飲食有助長者預防心臟病 每日食雞蛋都有效

雞蛋營養豐富，烹調方法靈活多變，是一種深受大眾喜愛的食材。然而有不少人會擔心膽固醇攝取過多，而對雞蛋敬而遠之。但美國一份研究揭示，低碳水化合物的飲食、高脂肪的飲食，包括每天進食3隻雞蛋，對於長者健康是有正面作用的，能有助降低2型糖尿病和心臟病的風險，甚至還能減肥。



據外媒報道，來自美國阿拉巴馬大學伯明罕分校的研究人員發現，雞蛋其實有助改善動脈健康，每天吃3個雞蛋可以改善整體膽固醇狀況，並降低心血管疾病的風險。

研究總共招募了34名年齡介於60至75歲的肥胖人士參與，研究人員要求參與者進行為期八周的極低碳水化合物飲食或低脂肪飲食。結果發現，採用低碳水化合物飲食的人平均減少了近10%的身體脂肪，而採用低脂肪飲食的組別只減少了2%。另外，進行低碳水化合物飲食的組別，胰島素敏感性亦得到改善，空腹胰島素水準下降，這代表他們的患糖尿病和心臟病的風險降低了，同時他們的大腿骨骼肌也有顯著增加。

阿拉巴馬大學伯明罕分校的首席研究員Amy Goss表示，「雞蛋是一種重要的、營養豐富的食物來源，對生長和發育以及維持肌肉品質至關重要。」她又強調，低碳水化合物飲食可能對65歲及以上的人有特別的好處，這是一個慢性疾病高風險的人群，同時需要保持肌肉品質。

▼ ▼ ▼食蛋的９大益處（按圖睇清） ▼ ▼ ▼ ：

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食蛋對身體十分有益，不只有助增強眼睛健康，還可降心臟病和中風的風險：

1）營養豐富



蛋含豐富營養，一隻大的白煮蛋就含以下營養：

• 維他命A：每日建議攝取量6%

• 葉酸：每日建議攝取量5%

• 維他命B5：每日建議攝取量7%

• 維他命B12：每日建議攝取量9%

• 維他命B2：每日建議攝取量15%

• 磷（Phosphorus）：每日建議攝取量9%

• 硒：每日建議攝取量22%

奧米加3蛋營養價值較高，尤其是奧米加3脂肪、維他命A和維他命E。（Unsplash/ Laize de Souza）

另外，蛋也含充足的維他命D、維他命E、維他命K、維他命B6、鈣和鋅。而大約含77卡路里、6克蛋白質和5克健康的脂肪。

如你選購奧米加3蛋，或是「放養」蛋（pastured eggs），營養價值就更高了，尤其是奧米加3脂肪酸、維他命A和維他命E含量。

2）有助減肥



食蛋富飽足感，同時也含大量蛋白質，是飽食指數（satiety index）高的食物之一，進食後，有助減低之後的卡路里攝取量。

曾有研究找了30位過重的女性，要求她們早餐食蛋，以取代食貝果（bagels）。結果成功增加她們的飽足感，並有助她們在接下來的36小時內，減低卡路里攝取量。

另一項2008年研究則發現，早餐以蛋取代貝果，在8星期內，可有助大幅減輕體重。

3）改善記憶衰退



蛋含充足膽鹼，一整隻蛋就已含超過100毫克的膽鹼。根據《BBC》報道指，多項研究認為，補充膽鹼或許能夠對抗阿爾茨海默病。對改善記憶衰退有重要作用。

日常除了要多攝取蛋白質、鈣質及維他命外，也要攝取膽鹼。膽鹼有助製造細胞膜（cell membranes），並幫助神經細胞傳遞信息。

4）助減低患心臟病風險



壞膽固醇（LDL）會增加患心臟病的風險。那麼食蛋攝取了膽固醇會增加患心臟病的風險嗎？

結果正正相反，刊登在《Heart》的研究發現，每日平均食少於一隻蛋的人，相比完全不食蛋的人，患心臟病的風險低11%，死於心臟病的風險也降18%。

食蛋有助減低患心臟病風險。（Unsplash/ Artem Beliaikin）

5）改善眼睛健康



老化令人困擾的其中一個問題，便是視力退化。不過，攝取充足的葉黃素（Lutein）及玉米黃素（Zeaxanthin），都可有助減低患上白內障和黃斑病變的風險；而蛋黃正正就含有大量葉黃素和玉米黃素。

1999年曾有研究發現，在受控的實驗下，每日食1.3個蛋黃，為期4.5星期，血液中的葉黃素增加28至50%，而玉米黃素更增加114至142%。

加上，蛋含大量維他命A。而維他命A不足則是造成失明的最常見原因。因此食蛋可有助你維持眼睛健康。

6）含大量優質蛋白



攝取充足的蛋白質，對不同組織和肌肉都十分重要。而蛋就可提供充足的蛋白質，一隻大的雞蛋，就含6克蛋白質。另外，蛋還含有全部合比例必需胺基酸，因此身體可充分利用當中所含的蛋白質。而攝取充足的蛋白質，有助減肥、增加肌肉量、降血壓，並有助骨質健康。

蛋白質不足會出現什麼症狀？（按圖）：

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7）或減低中風風險



雞蛋因為含膽固醇，而被污名化了很多年，食蛋真的對健康有害嗎？

《TIME》報道指出，刊登在《Heart》的研究發現，每日食蛋的人，患出血性中風（bleeding-related stroke）的風險降26%，而患阻塞性中風（clot-based stroke）的風險則降10%。

雖然食蛋能否減低中風風險，仍有爭議性，但愈來愈多研究指出，食蛋並不會增加中風風險。

8）降三酸甘油酯



不是所有蛋含的營養水平都是一樣的，不同的飼養方式都會影響雞蛋的營養。例如，「放養」或是被餵食添加了奧米加3飼料雞，生的雞蛋就會含更多的奧米加3脂肪酸。

進食含奧米加3蛋，對降三酸甘油酯十分有效。（Unsplash/ louishansel）

而奧米加3脂肪酸，有助降低血液中的三酸甘油酯，也是心臟病的風險因素之一。2007年研究發現，進食含奧米加3蛋，對降三酸甘油酯十分有效。1993年曾有實驗發現，每星期進食5隻奧米加3蛋，為期3星期，三酸甘油酯降低了16%至18%。

9）增加好膽固醇（HDL）



好膽固醇，也即是高密度脂蛋白（High-density lipoprotein，HDL）。食蛋就有助你增加好膽固醇。1994年曾有研究發現，每日食2隻蛋，為期6星期，好膽固醇水平就增加了10%。

食蛋就有助增加好膽固醇。（Unsplash/ Louis Hansel）

2000年研究指出，擁有更多好膽固醇的人，患心臟病、中風和出現其他健康問題的風險，都會更低。