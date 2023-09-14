膀胱癌｜罹泌尿道癌症莫驚慌！早期發現治療5年存活率可達8成以上

不管是膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌，很多人聽到癌症就覺得很可怕。醫師表示，除非發現是已經是末期，早期發現的病人，治療後五年存活率通常可以達到八成以上。



台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩在Facebook專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」中發文說明，泌尿道癌症是指發生在泌尿系統內不同部位的癌症，包括膀胱、腎臟、尿道和輸尿管，這些癌症通常起源於泌尿道內的上皮細胞。

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泌尿道癌症常見的症狀包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱等。戴定恩提醒，不是有這些症狀，就代表得了癌症，只是如果發現自己或是身邊的親朋好友有這些狀況，請務必儘快就醫。

什麼會導致泌尿道癌症？戴定恩解釋，包括吸煙和使用煙草製品、長期暴露於化學物質、慢性膀胱感染或發炎、長時間使用膀胱導尿管、長期尿道發炎等，因為長輩通常較容易有泌尿道問題，所以許多泌尿道癌症的患者是65歲以上的長輩。

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診斷泌尿道癌症的方式，通常包括尿液分析和尿道細胞學檢查、影像學檢查、組織切片等。治療方法取決於癌症的部位和進展程度，包括手術切除、化療、放射線治療和免疫療法。

最後，戴定恩特別提醒，面對癌症最重要的是莫驚慌、莫害怕。有些病人在早期發現癌症，但因為害怕，反而延誤了黃金治療時機。

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