前列腺癌｜早期症狀易和前列腺肥大搞混！醫揭6大致病原因

63歲陳先生過去一直受排尿問題困擾，包括排尿速度慢、尿不乾淨、頻尿常跑廁所等，晚上也需多次起床小便而不得安眠。由於工作忙碌，加上他認為只是前列腺（又稱攝護腺）肥大而不以為意，直到退休替自己安排了全身健康檢查，發現前列腺指數異常且肛門指診摸到前列腺硬塊，經切片及影像檢查後，竟確診為前列腺癌！



前列腺癌與6因素有關 早期症狀和前列腺肥大易搞混

台灣安南醫院泌尿科董聖雍醫師說明，前列腺癌則是男性最常見的癌症之一，和家族史、基因、年齡、荷爾蒙、飲食、環境等有關。近年隨著人口老化，前列腺癌的發生率逐漸上升，目前已列位台灣男性十大癌症死因第五名。

前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）

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台灣董聖雍醫師指出，前列腺癌早期症狀和良性前列腺肥大差不多，包括尿流細小斷續、尿急、頻尿等，嚴重時可能發生血尿或血精；其中，骨頭是前列腺癌最容易轉移的器官，易造成骨骼疼痛，若有病理性骨折也可能壓迫脊椎，進而產生如下肢無力等神經症狀。

男人必吃！3種食物有效預防前列腺肥大、前列腺癌（按圖👇👇👇）

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早期局限性前列腺癌 治癒率高

所幸，早期局限性前列腺癌不論使用手術或放射線治療，治癒率都相當高，例如透過前列腺全切除手術，可以將前列腺連同癌組織完整移除，是最根本的治療方式。或是「達文西機器手臂」系統，以微創方式減少術中出血，並縮短術後恢復時間；若想接受放射線治療，目前也有「好神刀」，提供更精準的治療。

對於前列腺癌已轉移到骨骼或其他臟器的患者，董聖雍醫師認為無須過度憂心，近幾年相關治療有許多突破性的進展，都可以和醫師諮詢後採用。

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定期追蹤「前列腺」 出現不對勁應速就醫

台灣董聖雍醫師呼籲，男性民眾應在健康檢查中，加入定期追蹤「前列腺」項目，且平時若出現排尿等前列腺相關情況，也應儘速至泌尿科就醫，以利早期發現相關問題。針對診斷出前列腺癌，他分享過往案例，患者通常只要積極接受治療、好好配合醫師指示，往往都能獲得不錯的控制。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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