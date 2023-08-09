尿頻｜下腹腫脹不適憋不住尿意？恐患膀胱過動症治療靠改善7習慣

一名38歲已婚、沒有懷孕史的年輕女性，近一兩年頻頻被泌尿道症狀所困擾，尤其尿意感襲來時，就得立刻跑廁所，甚至有幾次趕不及而漏尿在褲子上，且只要稍微一憋尿，下腹就會有明顯腫脹的不適感。



一直認為是自己水分攝取不夠多，於是加倍努力喝水，加上數次求診、斷斷續續使用抗生素治療，症狀依舊沒有明顯改善，甚至尿頻症狀加劇。

▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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患上膀胱過度活躍症 女性泌尿道困擾

經過檢查結果顯示，患者尿液相當乾淨，內診後也排除陰道感染或骨盆腔器官病灶，最終台灣安南醫院婦產科醫師鄭又慈的診斷就是「膀胱過度活躍症」（膀胱過動症）。台灣鄭又慈醫師進一步說明，膀胱過度活躍症是一種以急尿為主要症狀的疾病，有時伴隨尿頻、夜尿、甚至尿失禁；不過在確立診斷前，必須先排除其他泌尿道病灶，以及最常見的泌尿道感染問題。

膀胱過度活躍症在臨床上並不危急、也不致命，卻會讓患者的生活品質大幅降低。台灣鄭又慈醫師以台灣為例，約有15％女性民眾為膀胱過度活躍症所苦，且隨著年齡愈大、比例愈高，但年輕女性也要留意，因為依然存在膀胱過度活躍症的機率。

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治療膀胱過動 改善生活習慣

台灣鄭又慈醫師提及治療膀胱過動的方式，可以從少喝茶或咖啡、戒煙、適量攝取水分、減重、膀胱訓練、凱格爾運動，與藥物治療等生活習慣的調整。研究顯示，針對症狀較明顯的患者，藥物治療搭配生活習慣調整與骨盆肌群訓練，效果明顯比僅仰賴藥物治療來得好。

台灣鄭又慈醫師補充，療程在一至三個月後，症狀才會有比較顯著的改善；對於上述治療仍改善有限的患者，則會進一步採取較爲後線的治療方式，例如經皮神經電刺激、肉毒桿菌注射、雷射或手術。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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