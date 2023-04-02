腎臟健康｜憋尿嚴重恐致慢性腎衰竭、膀胱破裂！盤點10大憋尿傷害

憋尿有害無益！台灣腎臟科醫師洪永祥提醒，長期憋尿會讓膀胱長期處在極度膨脹狀況下，讓膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調。長輩憋尿甚至可能出現不可逆恐怖的生理情況，甚至憋尿憋到有生命危險，甚至還有罹患癌症的風險。



台灣洪永祥醫師在Facebook「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文列出10大憋尿傷害如下：

10大憋尿傷害（按圖看清👇👇👇）

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第十名：下腹痛與腰痛

憋尿可能會導致腹壁、腰部、骨盆底肌肉緊繃，長期下來腰椎過度彎曲或肌膜筋膜炎而導致不明原因下腹痛與腰痛的發生。

第九名：尿道狹窄與排尿困難

憋尿可能會使尿道括約肌與逼尿肌縮放不協調，導致尿道狹窄最後導致想要排尿也排不出的排尿困難，排尿困難引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等。嚴重的需要靠手術治療。

第八名：慢性前列腺炎

憋尿會增加前列腺的壓力和壓迫，導致前列腺腫脹充血也會導致細菌進入前列腺進而導致慢性前列腺炎的發生。常見畏冷發燒、下背痛、會陰部、睪丸、陰莖疼痛；排尿時無法一次排乾，頻尿且排尿、排便和射精時會疼痛。

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第七名：泌尿道結石與血尿

憋尿會導致尿液過度濃縮產生結晶進而導致泌尿道結石與血尿的機率大增，通常後腰到下腹會出現痠痛、絞痛、割痛等劇烈疼痛症狀。大結石有可能導致腎臟與輸尿管水腫與急性腎損傷。

第六名：頻尿、急尿與尿失禁

憋尿可能會導致膀胱過度充盈，膀胱容量增加，膀胱壁肌肉過度伸展，神經功能條失調進而導致肌肉疲勞和無力進而導致頻尿、急尿或是只要大笑或是爬個樓梯都會漏尿的尿失禁。

第五名：泌尿道感染

憋尿會使尿液在膀胱中滯留，超過六小時易引起細菌繁殖，增加尿路感染的風險。嚴重者甚至引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍甚至敗血症等。

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第四名：突發性血壓升高

突發性高血壓會導致急性腦血管與心血管梗塞等危及生命的危症。也就是說憋尿會憋到中風與心肌梗塞。

第三名：慢性腎衰竭

憋尿可能導致腎臟功能受損，進而導致腎臟腎衰竭和尿毒症。研究顯示，長期憋尿的人腎臟功能較差。時間一久就造成腎臟萎縮必須終身洗腎。

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第二名：膀胱憩室

憋尿可能導致膀胱壁肌肉的虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，久之膀胱壁肌肉不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液即往較薄的膀胱壁亂竄，結果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室，有人多達2、30個膀胱憩室，因積尿排不乾淨，有可能引發慢性尿道感染，甚至產生膀胱結石或癌症。

第一名：膀胱破裂

憋尿時間過長或憋尿時劇烈活動可能導致膀胱破裂，這是一種嚴重的併發症，可能導致腹腔內感染、失血性休克等。研究顯示，膀胱破裂是憋尿併發症中最嚴重的一種，需要及時就醫進行手術治療。

洪永祥提醒，逢年過節出遠門有可能塞車或是找不到廁所時，可以準備隨身的隨身集尿袋或成人紙尿褲，不要再憋尿，年輕養成長期憋尿惡習，一但進入中老年人生是非常悲慘的。

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