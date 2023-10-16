微笑矯視｜新一代SMILE Pro精準定位只須10秒　效果理想風險大減

香港人長時間接觸電子產品，觀看螢幕時間倍增，容易令近視、散光急劇加深。對於「四眼一族」而言，厚重的眼鏡不美觀之餘，運動時亦不方便。想徹底解決視力困擾，提升生活品質，不少人都會考慮進行激光矯視手術。隨著醫療技術推陳出新，希瑪微笑矯視中心亦引入了最新一代的矯視技術—SMILE Pro，不但在功能上全面升級，而且速度更快、效果更理想。

SMILE Pro兩大突破性功能

雖然SMILE Pro與上一代SMILE矯視原理一樣，但SMILE Pro會採用德國蔡司最新開發的「VISUMAX 800全飛秒激光掃描技術」，過程會開一個2至2.5mm微創切口，從角膜中層切割透鏡狀的角膜組織並取出，令角膜弧度及屈光能力改變，達至矯視效果。

以往進行矯視，全憑醫生的臨床經驗，手動調整激光發射在角膜的位置。而SMILE Pro新增的兩項功能「視軸輔助導航」和「散光軸輔助導航」，可在手術過程中更精準引導醫生並協助定位，大大提升手術效率及安全性。

視軸輔助導航

每個人的眼睛都有「視軸偏角」，代表注視點偏離瞳孔中心的程度。導航能夠即時顯示預先測量好的視軸位置，醫生定位時只需將中心對準該點即可，過程變得更加輕鬆，同時提升手術後的視覺品質。



散光軸輔助導航

當人躺下後，眼球會有生理性的旋轉；而散光是有方向性，為了確保其激光能打在正確的散光軸位，術前必先進行精準的測量。以往醫生需要在人工定位後留下記號，再調整激光打的角度。現時導航則可預先測量好散光軸位置，方便醫生在矯視時調整激光角度，有助提高準確性。



單一眼睛激光時間只須10秒 減低「失吸」風險

進行矯視時，患者需要定點注視著指示燈，雖然有儀器協助固定眼球，但如果不自覺有大幅度移動，偏離激光範圍，就會引致「失吸」情況，需要中止手術。這有機會影響矯視效果，甚至損害視力。

即使前一代SMILE單眼激光平均只須25秒，但對於部分較易緊張焦慮、眼睛無法對焦太久的人士仍是考驗。而SMILE Pro單眼手術所需時間大大縮短至約10秒；不但有效降低矯視過程中的潛在風險，亦減輕了病人的心理負擔、帶來更佳手術體驗。

能量極低 復原時間快

由於SMILE Pro使用「極小光點、極低能量、極速脈衝」的諾貝爾獎激光技術，所以過程短而精準，加上切面小，復原時間相對快，基本上只需一日；對有運動習慣、佩戴隱形眼鏡導致乾眼症的人士簡直是一大福音。

SMILE Pro可改善度數範圍只適用1,000度以下近視及500度以下散光，而且要角膜厚度正常、沒有患上眼疾及自體免疫疾病，不過每人眼睛狀況存異，實際情況需先經詳細檢查後由醫生作出建議。

矯視前配合Sirius+ 準確測量角膜數據

Sirius+結合了Placido盤地形測量和最新的Scheimpflug斷層掃描技術，不但可提供直徑為12 mm的角膜厚度、高度、曲率和屈光度資訊；更能利用攝影機快速獲取前段角膜斷層影像，減低眼球移動產生的影響，提高測量結果的品質及準確度。

圖形化的介面可快速顯示檢查結果和角膜測量數據的摘要，讓醫生理解患者的視覺問題，便能迅速地進行下一步的研究。Sirius+更可配合軟件產生完整測量報告，有助診斷乾眼症、青光眼等疾病。

希瑪是本港首間引入Sirius+的矯視中心，目的是在矯視手術前，讓醫生對患者的角膜狀況有深入準確的了解，以提供更全面評估；病人不須再過度擔心。

希瑪齊備矯視最新技術 經驗豐富

希瑪微笑矯視中心作為全港首間上市眼科中心，齊備矯視最新技術及儀器，致力為病人根據不同情況定制嚴格且有針對性的矯視方案，至今已為超過30,000隻眼睛完成微笑矯視。

中心一直秉持「度身訂造」原則，提供高品質服務：包括SMILE Pro微笑激光矯視、SMILE微笑激光矯視、LASIK激光矯視、植入式隱形眼鏡（ICL），及人工晶體置換術，舒緩有近視、遠視、散光、老花以及白內障客人的困擾。如有興趣，請聯絡希瑪微笑矯視中心查詢，或瀏覽網站了解更多。

希瑪微笑矯視中心

查詢電話熱線：3892 5099

Whatsapp：https://bit.ly/CMER_SMILEPRO

網站：https://bit.ly/HK01_CMERSMILEPRO