抑鬱症｜每逢秋季總是情緒低落？恐患季節性抑鬱症！ 5點改善情緒

每逢秋季就會變得情緒低落，整天覺得胸悶、疲倦、提不起勁？那你可能已患上了秋季抑鬱症。若想知道到底為什麼會有這樣的情況出現？想改善情緒又可以怎麼辦？那就要留意下文！



什麼是秋季抑鬱症？

秋季抑鬱症（Seasonal Affective Disorder, SAD）是季節性抑鬱症的一種，秋冬季是抑鬱症的高發季節，踏入秋季後，隨著外在氣候的轉變，進而影響腦內的化學物質平衡，導致情緒低落和睡眠問題。人體內部的生物節律也可能受到干擾，例如睡眠-清醒節律和體溫調節。遺傳因素可能使某些人更容易患上秋季抑鬱症，且有家族史的人風險更高。腦內的神經遞質，特別是血清素，可能在秋季抑鬱症的發生中扮演重要角色。

常見的秋季抑鬱症症狀

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1. 情緒低落：患者可能會感到沮喪、悲傷、無助或絕望。



2. 疲勞和缺乏活力：經常覺得無力、疲勞，即使在休息後也難以恢復精力。



3. 食慾改變：對食物的渴望增加，尤其是碳水化合物和甜食，可能導致體重增加。



4. 睡眠問題：可能出現過度睡眠（嗜睡）或失眠。



5. 社交退縮：對社交活動失去興趣，避免與他人交流，感到孤獨和孤立。



如何能改善秋季的抑鬱情緒？

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1. 多曬太陽



由於光照不足是秋季抑鬱症的一個主要因素，讓自然光照進入室內是十分重要的。盡量在白天時多待在室外，接受足夠的自然光照。如果無法獲得足夠的自然光，可以考慮使用光療燈或光療箱來補充光照。

2. 適度運動



運動被證明對改善情緒和減輕壓力非常有益。進行有氧運動、散步、瑜伽等身體活動可以釋放身體內的快樂激素，改善心情，減輕抑鬱感。

3. 維持規律的作息



秋季抑鬱症可能影響到睡眠和清醒的節律。盡量保持規律的作息時間，確保充足的睡眠並避免過度疲勞。建立一個舒適的睡眠環境，避免使用電子設備在睡前，並培養良好的睡眠習慣。

4. 改善飲食



飲食對情緒和身體健康有重要影響。攝取均衡的飲食，多選擇富含維生素和礦物質的食物，如新鮮蔬菜、水果、全穀物和健康脂肪，有助於提供身體所需的營養和能量。

5. 尋求支持



與親友分享您的感受，尋求社交支持和情感支持，這可以幫助減輕情緒壓力。如果情況嚴重，考慮尋求專業的心理輔導或治療，以獲得更深入的支持和指導。

秋冬季是抑鬱症的高發季節，若失眠、煩躁、持續情緒低落等症狀出現三個月以上，建議諮詢專業醫生的意見，以獲得確切的診斷和適當的治療計劃，要知道尋求協助有時候才是最好的解決方法！