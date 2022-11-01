秋季養生｜潤肺為先宜吃芝麻、南瓜溫補　這「2穴位」提升免疫力

時序入秋，天氣轉涼，也是適合進補的季節。不過秋天在五行中屬金，對應人體臟腑的「肺臟」，要特別注意潤肺止燥，才能避免補過頭適得其反。



「平補！是秋季最適合的進補方式。」台灣花蓮慈濟醫院中醫部蘇三華醫生表示，因為秋季偏燥的特性，如果想要進補，建議選擇溫和的「平補」，而且要選擇特性屬於「潤」的食物，例如芝麻、蜂蜜或者是南瓜，秋季也很適合用潤肺的銀耳來煮成銀耳粥食用。

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另外，因為秋季日照時間減少，有些人可能會出現心情容易憂鬱的狀況，所以建議可以把握有陽光的時候，多多出門散心，曬曬太陽，可以舒緩心中鬱悶的情緒。

蘇三華提醒，秋季也是東北季風盛行的時期，大約每5到7天就有一波冷鋒下來，天氣逐漸變得更冷，因此保暖也非常重要。尤其是脖頸後方的風池穴，如果受寒的話，很可能就會著涼，或出現頭痛、頭部緊緊的感覺，建議大家可以在穿着上加一條圍巾，蓋住風池穴，比較不會著涼。

此外，晚上也可以透過溫水泡腳的方式來加強，蘇三華表示，腳是脾經經過的地方，泡腳時還可以加入一點艾草，利用艾草的陽性配合溫水，濡養我們的四肢，達到暖脾的功效。

除了食補潤肺，溫熱暖脾之外，在家也能隨時按壓「合谷穴」與「曲池穴」，是輕鬆簡單的養生秘訣。

合谷穴與曲池穴按壓教學：（按圖了解）

按壓位於雙手虎口位置的「合谷穴」，可以疏通大腸經，而大腸經與肺是相表力的經絡，按壓合谷穴可以提升人的免疫力。

另一穴位「曲池穴」則位於人手肘彎曲，當寒氣進入人體，身體就會產熱來對抗，透過按壓曲池穴，除了提升免疫力之外，還可以清熱、降血壓，是適合秋季的養生訣竅。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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