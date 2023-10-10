補鈣｜秋季氣溫降低人體血液循環較差？強化骨骼4食物高鈣又低卡

時序來到秋季，漸有涼意，氣溫降低人體的血液循環較差，有些人開始感覺關節卡卡，而秋冬日照漸少，人體合成維他命D的機會也變少，骨科醫師推薦包括芝麻籽、三文魚、深綠色蔬菜及白蘿蔔，是補充鈣質，保健骨骼的好食物。



台灣台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫表示，關節卡卡不順通常是退化性關節炎的症狀，雖然補充鈣質無法直接改善關節軟骨，卻能增進骨質，預防骨質疏鬆帶來的傷害。他介紹秋冬當季盛產食物，可以補充鈣質或維他命D，強化骨骼。

4食物強化骨骼（按圖 👇👇👇）

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芝麻籽：鈣質

芝麻籽低卡且含有豐富鈣質，每100克芝麻籽有高達975毫克的鈣，偶爾吃些芝麻籽製成的食品，當作充飢的零食、點心，有助於強健骨骼。

三文魚：Omega-3脂肪酸、維他命D

三文魚富含Omega-3脂肪酸和維他命D。Omega-3脂肪酸抗有發炎的作用，能緩解關節產生發炎反應，而維他命D則能協助身體吸收鈣質，幫助保持骨骼健康。

▼同場加映：骨質疏鬆高危因素（按圖了解👇👇👇）

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深綠色蔬菜：維他命K、鈣

冬天是盛產深綠葉蔬菜的季節，像是菠菜、芥蘭等深綠色蔬菜，都能提供豐富的維他命K和鈣，鈣本身是組成骨骼的重要因子，維他命K則對於鈣的吸收和骨骼健康至關重要。

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白蘿蔔：鈣質

白蘿蔔也是在冬天盛產的作物，像是關東煮、火鍋這類冬天常見的料理中，都可以看到它的身影，而白蘿蔔也含有大量的鈣質，是維護骨骼健康的好食材。

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