蘋果醋｜每天一杯助防糖尿腎石　飯前飯後皆可　即睇最佳開沖比例

糖尿病是常見的慢性疾病，醫生建議，飯前或飯後飲用「蘋果醋」，可輔助糖尿病和肥胖的控制，連沒辦法癒合的嘴破（痱滋）都能改善，擁有許多功效。



台灣家庭醫科醫生李思賢在Facebook中發文表示，「Malic acid」中文是蘋果酸，原文Malic接近拉丁文malum，也就是蘋果的意思。最早在18世紀，蘋果酸從蘋果中被萃取出來，是一種酸味的物質，但是蘋果酸不只被發現在蘋果中，其他水果也含有蘋果酸，像是葡萄、山楂等等。蘋果酸可用於「皮膚」，因為蘋果酸是一種α羥基酸，是一種天然的去角質劑，所以被廣泛運用在一些保養品中，改善皺紋細紋和毛孔的狀態。但李思賢不建議直接將蘋果醋塗抹於皮膚，因為會過於刺激。

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另有研究指出，蘋果酸可以鹼化尿液，提高尿液的PH值，使得「腎結石」更不容易形成，所以有預防或是治療腎結石的效果。蘋果酸也是檸檬酸（citrate）的前驅物，有助於預防腎臟結晶的形成；「膽結石」方面，因為蘋果酸據說有軟化膽結石的功效，和鎂離子一起服用有助於溶解膽結石以及緩解膽囊疼痛的效果。

「口臭」與「嘴破」方面，蘋果酸可以抑制細菌生長，所以可能對口腔部分的疾病有幫助。李思賢分享，曾有病人因為喝了蘋果醋之後，長年沒辦法癒合的嘴破竟然就改善了；「纖維肌痛症」，是一種全身到處都在疼痛的疾病，也可以藉由蘋果酸得到幫助，但是因為研究的對象是同時服用蘋果酸以及鎂離子，所以無法確定效果來自何者較多。

蘋果酸可以調節「血糖」和「胰島素」水平，所以在飯前或是飯後喝一杯蘋果醋，可以輔助糖尿病和肥胖的控制。蘋果酸存在於許多水果中，但是為了避免攝取過多的果糖，李思賢建議，蘋果酸可以從蘋果醋或是保健品中攝取，一般建議攝取蘋果醋的濃度為1:20，也就是一匙的蘋果醋配上20匙的水，這樣才不會太嗆喉，一天可以1~2次、比較懶的人也可以直接買蘋果酸保健。

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