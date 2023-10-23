心臟病｜高血脂是健康無形殺手？膽固醇高常忘記吃藥恐致心肌梗塞

台灣一名60歲婦人胸悶胸痛，疼痛感一路延伸到肩膀及後背，至醫院進行心電圖及胸部X光檢查，結果竟為死亡率極高的急性心肌梗塞，婦人心臟有2條血管狹窄超過90%。



台灣新光醫院心臟內科醫師陳冠任在Facebook專頁中發文分享，日前有一名婦人至門診自述常感覺胸悶胸痛不適，甚至疼痛的感覺會延伸到肩膀後背，當天上午至住家附近診所求治，病況危急被建議轉診至大醫院進行檢查。

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問診時陳冠任詢問患者是否有慢性病？患者表示，3個月前抽血被發現膽固醇過高，有服藥控制，不過有時候會忘記吃。陳冠任點開雲端病歷一看，驚見當時檢驗結果壞膽固醇高達236mg/dL，直呼「超出正常值非常非常多」，告誡她膽固醇問題若不控制恐會衍生心臟病，緊急安排進行心電圖及胸部X光。

「不做不知道，一做嚇一跳，心電圖竟然呈現急性心肌梗塞。」陳冠任表示，當時緊急做心導管手術打通，術後發現有2條血管狹窄超過90%以上，隨時都有可能猝死。幸好手術順利，目前血管皆已通暢，症狀也改善許多。

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陳冠任期盼患者未來能乖乖控制壞膽固醇，否則根源問題未除，血管病變仍會反覆發生，並感嘆並不是每次發生，都能像這次這麼幸運救得回來。

根據台灣衛福部國民健康署統計資料，台灣18歲以上成人，約每4人就有1人罹患高血脂症。高血脂是健康的無形殺手，尤其低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的升高是形成斑塊阻塞血管的主因。

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